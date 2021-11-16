الفطيم تويوتا تنظم مسابقة لأطفال الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الفطيم تويوتا عن فتح باب التقديم للمشاركة في النسخة المحلية من مسابقة سيارة الأحلام الفنية العالمية من تويوتا.

وتمنح المسابقة في دورتها الخامسة عشرة فرصة المشاركة للموهوبين حتى عمر 15 عاماً من جميع أنحاء العالم، لإطلاق العنان لإبداعهم في رسم مستقبل السيارات عن كثب وتنمية اهتماماتهم في هذا القطاع. ويجدر بالذكر مشاركة أكثر من 6.2 ملايين مشارك من 100 دولة مختلفة في هذه المسابقة، منذ انطلاقها في عام 2004.

وينضم الأطفال الإماراتيون إلى الفنانين الصغار من 76 دولةً في فرصة مميزة للتواصل عن طريق مشاركة تصوراتهم الأكثر ابتكاراً وحيويةً في عالم السيارات.

ويغلق باب المشاركة في 15 يناير 2022، لينال الفائزون بعدها جائزةً شخصيةً قدرها 5,000 دولار، إضافةً إلى 10,000 دولار تُعطى لمدارس الفائزين في إطار منافسات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ أما الجائزة الكبرى للمسابقة العالمية فهي عبارة عن رحلة تعليمية لمدة خمسة أيام إلى موطن شركة تويوتا في اليابان.

وقال آندي بارات، المدير العام لدى الفطيم تويوتا: "تقود تويوتا الجهود الرامية إلى تعزيز مستقبل التنقل بنفس الشغف الذي لطالما تمتعت به، وتقدم مسابقة سيارة الأحلام الفنية، إحدى أكبر المسابقات الفنية لليافعين، الفرصة للأحبة الصغار ليكونوا جزءاً من رؤيتنا المستقبلية بطريقتهم الخاصة.

ولطالما قدم الفنانون الإماراتيون الصغار بعضاً من أفضل الأعمال الفنية في هذه المسابقة، ونتطلع في هذا العام لرؤية مزيد من مساهماتهم المميزة.

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