«مازيراتي» ترسم شعارها بـ 80 سيارة «جريكاليه»

المصدر: دبي - البيان

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نجحت شركة «مازيراتي» في رسم شعارها بـ 80 سيارة «جريكاليه» المميزة.

وتجمّعت النماذج الأولية من سيارة جريكاليه لترسم شكل الرمح الثلاثي المميز لعلامة مازيراتي، في صورة حطمت الأرقام القياسية، واجتمعت أكثر من 80 سيارة لتشكل شعار مازيراتي تجاوز طوله 100 متر.

ويتم العمل حالياً على تطوير أكثر من 250 نموذجاً في كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والصين وفنلندا وإيطاليا.

وتعتزم مازيراتي الكشف عن سيارتها الجديدة في عام 2022، لتمثل مستقبل التنقل وقطاع السيارات خلال فعالية مميزة في مدينة ميلانو الإيطالية وأمام العالم بأكمله.

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