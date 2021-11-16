«ذي إيليت كارز» توفر مجموعة من السيارات الفارهة لعملائها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تفخر «ذي إيليت كارز»، وهي وكالة سيارات رائدة في دبي وأبوظبي، باختيارها لأكثر السيارات تميزاً ورواجاً من العلامات التجارية الأسطورية في العالم. وتمثل «ذي إيليت كارز» الفخامة والجودة في عالم السيارات إلى جانب تقديم خدمة عملاء عالمية المستوى.

وبفضل تمتعها بقدرات تصدير قوية وخدمة مميزة لما بعد البيع، ترتبط «ذي إيليت كارز» بالعديد من شركات تصنيع السيارات العالمية الرائدة والمعروفة. كما أن نموذج أعمالها الذي يركز على العملاء وتلبية المعايير الدولية وفلسفة الأعمال ذات القيمة المضافة هو ما يجعل منها وكيل السيارات الفاخرة في جميع المناطق التي تتواجد فيها.

ومع ابتكارات «برابوس» التي حطمت الأرقام القياسية والتزام «جيتور» بابتكار أفضل السيارات الصينية الفاخرة ووضع معايير للفخامة بأسعار معقولة، تفخر «ذي إيليت كارز» بأن تكون الوكيل والشريك الرسمي لكلتا العلامتين التجاريتين في الإمارات.

وبعيدًا عن الشراكات الحصرية، توفر «ذي إيليت كارز» لعملائها مجموعة من السيارات الفارهة من العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية مثل بورش ولامبورغيني وماكلارين ورولز رويس ولاند روفر وغيرها الكثير. تتمتع «ذي إيليت كارز» بأفضل مجموعة مختارة من السيارات التي تناسب ذوق العميل وأسلوب حياته وميزانيته، مما يوفر الجودة والثقة لجميع عملائها.

وقال جاتيندر جخال، رئيس التسويق والاستراتيجيات الإعلامية: تقع على عاتق فريق خبرائنا المتمرسين مهمة جعل حياة كل عميل أسهل ما يمكن، حيث نضمن أن تنعكس الجودة العالية لخدمة العملاء التي نقدمها خلال رحلة العميل من لحظة دخوله المعرض حتى مغادرته بالسيارة التي اختارها، كما يتوفر لدينا قسم خدمة ما بعد البيع للدعم المتواصل للعملاء والرد على جميع استفساراتهم بعد إجراء عملية البيع.

وما يميز «ذي إيليت كارز» عن غيرها من وكلاء السيارات هي: مبادرتها في خلق ثقافة خاصة بالسيارات في الإمارات، لذلك تسعى إلى جعل الوصول إليها أسهل من خلال شراكات محلية، كما تخطط لإطلاق فعاليات موسمية لعشّاق السيارات من خلال التجمع والاستمتاع بجولة في معرض «ذي إيليت كارز» الرئيسي والتحدث عن كل ما يتعلق بالسيارات.

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