سهم «تسلا» يتكبد أكبر خسائر أسبوعية في 20 شهراً

المصدر: نيويورك - الوكالات

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تعرض سهم «تسلا» لأكبر خسائر أسبوعية في 20 شهراً، مع قيام رئيس صانعة السيارات الكهربائية، ببيع جزء من حيازته في الشركة.

وهبط سهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية 15.4 % في الأسبوع الجاري، وهي أكبر وتيرة تراجع أسبوعية منذ شهر مارس 2020. وجاءت خسائر سهم «تسلا»، بعد إفصاحات للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أظهرت بيع إيلون ماسك أسهماً في الشركة، بنحو 5.7 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي.

ورغم الهبوط الحاد هذا الأسبوع، لا يزال سهم «تسلا» مرتفعاً بنسبة 46 % منذ بداية العام الجاري، بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 1229.9 دولاراً في الرابع من نوفمبر الجاري. وانخفض سهم «تسلا» 2.8 % عند 1033.42 دولاراً في ختام التداولات، بقيمة سوقية تبلغ 1.02 تريليون دولار.

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