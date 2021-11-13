«كيا k5» أيقونة كورية جديدة

المصدر: دبي - البيان

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تعد الأيقونة الجديدة «كيا K5» أحد الطرازات التي راهن عليها الصانع الكوري في رفع مبيعاته في أسواق المنطقة منذ طرحها، حيث لقيت استحساناً كبيراً من عشاق «كيا» بمظهرها الجرئ وتصميمها الرائع وتقنياتها المتقدمة للغاية وفخامتها الواضحة.

وتأتي «كيا K5» بنوعين من المحركات كلاهما رباعي الأسطوانات، الأول بسعة 2000 سي سي، ويستطيع أن يولّد قوة قدرها 152 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 192 نيوتن لكل متر عند 4.000 دورة في الدقيقة، وبنسبة استهلاك للوقود تبلغ 15.5 كيلومتراً في اللتر الواحد، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.

بينما تأتي النسخة الثانية بسعة 2500 سي سي، وبقوة إجمالية قدرها 194 حصاناً، وعزم دوران 246 نيوتن لكل متر، مدعومة بناقل أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وبمعدل استهلاك للوقود بلغت نسبته 16.3 كيلومتراً في اللتر، معتمدة على منظومة الجر الأمامي لتلك الفئتين.

وحصلت السيارة على تصميم انسيابي يجمع بين الفخامة والمفهوم الرياضي، حيث ظهرت بمصابيح أمامية حادة ومقدمة مدببة أشبه بأنف النمر، بالإضافة إلى شبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع، وفتحات تهوية في منتصف الصادم الأمامي وعلى جانبيه، وعجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية أنيقة.

وضمت المقصورة الداخلية عناصر عدة مثل: شاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، ومقود حركة متعدد المهام، ونظام صوتي وترفيهي، إلى جانب حزمة من وسائل الأمن والحماية، والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية، وأنظمة المكابح وبرامج التحكم والثبات المتطورة.

وتزينت السيارة بعلامة «كيا» الجديدة، وتميزت أيضاً بميزات راحة مثل شاشة الرؤية المحيطية وشواحن لاسلكية إضافية وملاحة قياسية في موديلات GT-Line وEX وGT.

وتتمتع السيارة بفتحة سقف بانورامية، وعجلة قيادة مُدفأة، ومصابيح LED للإضاءة الأمامية وميزات إضافية لمساعدة السائق بما في ذلك مساعدة القيادة على الطرق السريعة ونظام التحكم الذكي في التطواف القائم على التنقل، المصمم لإطلاق العنان للروح، للسائق اليومي.

أيضاً تتوفر في السيارة أنظمة تنبيه السائق، وأنظمة مساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، وكذلك المساعدة على تجنب الاصطدام عند عبور السيارات من الخلف، والمساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، والمساعدة في الحفاظ على المسار. ويبلغ الطول الكلي للسيارة 193.1 بوصة، والعرض 73.2 بوصة، والارتفاع الكلي: 56.9 بوصة، وقاعدة العجلات: 112.2 بوصة.

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