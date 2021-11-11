«بايونير للمزادات» تطلق تطبيقاً للهواتف المحمولة لمنصتها الإلكترونية لمزادات السيارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «بايونير للمزادات»، إطلاق تطبيق جديد للهواتف المحمولة لمنصتها الخاصة بمزادات السيارات على الإنترنت وفي صالة عرض سياراتها بهدف تزويد المستخدمين بتجارب أكثر سهولة للمشاركة في المزادات على السيارات عبر الإنترنت. واستفادت الشركة المتخصصة بتقديم خدمات مزادات السيارات من منصتها الرقمية المتطورة للمزادات بهدف إتاحتها أمام المستخدمين على مدار الساعة.

وتعد «بايونير للمزادات»، التي تأسست عام 2008 كإحدى الشركات التابعة لمجموعة آرمز جروب، من أولى دور مزادات السيارات التي تتيح للعملاء في الإمارات إمكانية المشاركة في المزادات في الوقت الفعلي من خلال خدماتها الخاصة بالمزادات العلنية الإلكترونية.

واستهلّت الشركة عملياتها بصفتها موقعاً مخصصاً للمزادات على السيارات فقط، ونجحت على مر السنين بتوسيع نطاق حضورها من خلال إضافة فئات جديدة لقائمة عروضها، لتشمل مواد البناء، والمواد العامة، ولوحات أرقام السيارات وغيرها من السلع التي تعتزم الشركة إضافتها إلى محفظتها في المستقبل القريب.

وعززت «بايونير للمزادات» مؤخراً منصتها الخاصة بالمزادات الإلكترونية من خلال تطوير تطبيق متطور للهواتف المحمولة يستند إلى منصة أوك تك لتقنيات المزادات المتقدمة. ويوفر التطبيق الجديد من «بايونير للمزادات» الفرصة أمام المشترين والبائعين للحصول على تجارب مزادات أكثر سهولة وسرعة، ويمكن المشاركة فيها مباشرةً وعلى مدار الساعة باستخدام الهواتف المحمولة.

وتتم حماية جميع معاملات مزادات السيارات على المنصة الرقمية للشركة من خلال بوابة دفع إلكتروني آمنة. واحتفاءً بإطلاق تطبيقها الإلكتروني الجديد، تعتزم شركة «بايونير للمزادات» بتزويد عملائها بحسومات خاصة بقيمة 50% على رسوم الشراء، وتشمل المركبات التي يتم شرائها من خلال المزادات الإلكترونية، أو تطبيق الهواتف المحمولة، أو الموقع الإلكتروني للشركة خلال شهر نوفمبر الحالي.

ويتضمن نموذج الأعمال الرئيسي للشركة تقديم تجارب مزادات سلسة من خلال قاعتها المخصصة للمزادات العلنية المباشرة على السيارات، حيث يمكن للبائعين عرض سياراتهم على منصة تدور بزاوية 360 درجة، ما يتيح للمشترين الحصول على أرقى تجارب المشاركة في مزادات السيارات.

كما تعد «بايونير للمزادات» دار المزادات الوحيدة في المنطقة التي تزود عملاءها بجلسات مزاد أسبوعية مباشرة يتم بثها بشكل حي أيضاً على الإنترنت عبر موقعها الإلكتروني، ومن خلال تطبيقها الجديد للهواتف المحمولة. ويمكن تحميل تطبيق الهواتف المحمولة الجديد من «بايونير للمزادات» على الهواتف الذكية العاملة بنظامي آي أو إس وأندرويد من خلال متجري أبل ستور وجوجل بلاي.

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