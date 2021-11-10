تراجع سهم تسلا يخرجها من نادي التريليون دولار

المصدر: نيويورك - د ب أ

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سجل سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا تراجعاً جديداً قبل بدء التعاملات الرسمية اليوم الأربعاء، لتقل القيمة السوقية عن التريليون دولار في ظل عمليات البيع الواسعة للسهم مما خفض قيمتها السوقية بأكثر من 200 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سهم شركة السيارات الكهربائية تراجع منذ ختام تعاملات الخميس الماضي بنحو 17%.

كان إيلون ماسك رئيس ومؤسس شركة تسلا، قد طلب في نهاية الأسبوع من متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، التصويت على ما إذا كان يجب عليه بيع 10 % من أسهمه في الشركة، حيث أسفر الاستطلاع الذي أطلقه ماسك عبر تويتر عن تأييد 9ر57 % من المتابعين لبيع الأسهم.

وطرح ماسك السؤال التالي عبر تويتر: «لقد تم تحقيق الكثير من المكاسب غير المتحققة في الآونة الأخيرة ولكونها وسيلة للتهرب الضريبي، لذلك اقترح بيع 10 % من أسهمي في تسلا. هل تؤيدون ذلك؟»

وتبلغ قيمة مجموعة الأسهم التي يتحدث ماسك عن بيعها حالياً أكثر من 20 مليار دولار.

وأكد ماسك، 50 عاماً، لمستخدمي تويتر في البداية أنه سيتمسك بنتيجة الاستطلاع.

وتراجع سهم تسلا قبيل بدء التعاملات الرسمية اليوم بنسبة 4ر1% إلى 1009 دولارات، وإذا استمر التراجع خلال التعاملات الرسمية، ستقل القيمة السوقية للشركة إلى نحو تريليون دولار فقط وهو ما يهددها بالخروج من نادي الشركات ذات القيمة السوقية أكثر من تريليون دولار ومنها أرامكو السعودية للنفط وآبل الأمريكية للإلكترونيات.

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