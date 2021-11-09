استطلاع عبر «تويتر» يلزم ماسك ببيع 10 % من «تسلا»

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

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يواجه إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا»، موقفاً غريباً وطريفاً في الوقت ذاته بعد أن طرح أحد القرارات التي تخص شركته للسيارات لاستطلاع رأي متابعيه على موقع «تويتر»، وجاءت النتيجة مؤيدة للقرار الذي سأله عنه رأي متابعيه.

وكان ماسك قد طلب من متابعيه عبر «تويتر» التصويت على ما إذا كان يجب عليه بيع 10% من أسهمه في شركة صناعة السيارات الكهربائية، مؤكداً لهم أنه سيتمسك بنتيجة الاستطلاع. وقد أسفر الاستطلاع عن تأييد 57.9% من المتابعين لبيع الأسهم، وهو ما يلزم ماسك بتنفيذ وعده.

وطرح ماسك السؤال التالي عبر «تويتر»: «لقد تم تحقيق الكثير من المكاسب غير المتحققة في الآونة الأخيرة، ولكونها وسيلة للتهرب الضريبي، لذلك أقترح بيع 10% من أسهمي في تسلا. هل تؤيدون ذلك؟». وكان على مستخدمي «تويتر» الاختيار بين «نعم» و«لا».

وكان قد صوت في الاستطلاع أكثر من 3.5 ملايين شخص في غضون 24 ساعة. ولدى قطب الأعمال ما مجموعه 62.7 مليون متابع عبر «تويتر». وتبلغ قيمة مجموعة الأسهم التي يتحدث ماسك عن بيعها حالياً أكثر من 20 مليار دولار.

وأظهر رون وايدن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوريغون، عدم ارتياح من مبادرة ماسك. وكتب وايدن عبر «تويتر»: سواء دفع أغنى رجل في العالم أي ضرائب أم لا، يجب عليه أن لا يعتمد على نتائج استطلاع على «تويتر». لقد حان الوقت لفرض ضريبة دخل على المليارديرات.

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