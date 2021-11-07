«العربية للسيارات» ومعهد مواصلات الإمارات للسياقة يدشنان «QX80» لكبار الشخصيات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حرصاً منها على توسعة نطاق علاقتها مع معهد مواصلات الامارات للسياقة ، دشنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، مركبة إنفينيتي QX80 SUV للمنتسبين المسجلين في برامج كبار الشخصيات في المعهد.

وحضر فعالية التدشين التي أقيمت في 2 نوفمبر 2021، كل من عبدالله علي محمد المدحاني، مدير معهد مواصلات الامارات للسياقة ، وحسام بغدادي، المدير التنفيذي في العربية للسيارات.

وتمثل هذه الخطوة الجديدة توسعاً إضافياً للعلاقة القائمة بين العربية للسيارات و معهد مواصلات الامارات للسياقة منذ إطلاقه في عام 2016، كما تسهم في تعزيز التزام الشركة إزاء شركائها، سعياً منها لرضا العملاء، وترسيخ مكانتها الرائدة في الإمارات.

جديراً بالذكر يوفر معهد مواصلات الامارات للسياقة خدمات تدريب (VIP) متميزة، بالاضافة إلى خدمات ترخيصه للسائقين في جميع فئات المركبات، و كما اطلق حديثاً عروض متميزة بمناسبة افتتاح (إكسبو 2020).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز