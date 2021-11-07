ماسك يستطلع الآراء في بيع 10% من أسهمه في تسلا

المصدر: لندن - رويترز

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سأل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» متابعيه على تويتر البالغ عددهم 62.5 مليوناً في استطلاع عما إذا كان يجب عليه بيع 10% من حصته في شركة السيارات الكهربائية.

وكان أغنى شخص في العالم قد قال في وقت سابق إنه قد يضطر لدفع ضرائب باهظة هذا العام إذ يتعين عليه تفعيل عدد كبير من خيارات الأسهم التي تُستحق في العام المقبل.

وقال ماسك على تويتر السبت «للعلم، أنا لا أحصل على راتب نقدي أو مكافأة من أي مكان. لدي أسهم فقط، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة بالنسبة لي لدفع الضرائب شخصياً هي بيع الأسهم».

وأضاف «أقترح بيع 10% من حصتي في تسلا».

وانتقد ماسك اقتراحاً من الديمقراطيين بفرض ضريبة على أصحاب المليارات، قائلاً إنه سيؤثر في 700 ملياردير ويفرض ضرائب على مكاسب رأس المال طويلة الأجل على الأصول القابلة للتداول، سواء تم بيعها أو لا.

وقال ماسك إنه سيلتزم نتائج هذا الاستطلاع مهما كانت.

ورد على الاستطلاع ما يقرب من مليونين في 7 ساعات بعد نشره، ووافق 55% من المشاركين على اقتراح بيع الأسهم.

وبلغت حصة ماسك في «تسلا» نحو 170.5 مليون سهم في 30 يونيو، وستبلغ قيمة بيع 10% من أسهمه ما يقرب من 21 مليار دولار بناء على إغلاق يوم الجمعة وفقاً لحسابات رويترز.

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