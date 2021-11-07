فريق «كاستم شو الإمارات» يشارك في معرض سيما الدولي بأمريكا

المصدر: دبي - البيان

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أكد عمر حسين العطار المدير التنفيذي لمعرض «كاستم شو الإمارات»، حرص فريق المعرض على المشاركة في معرض سيما الدولي المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعتبر أكبر معرض في العالم متخصص في تزويد وتعديل السيارات ويضم 2400 شركة عالمية ويتعدى عدد زواره 100 ألف زائر.

وقال عمر العطار إن فريق «كاستم شو الإمارات» إن هذه المشاركة تأتي بعد نجاح دوراته السابقة محلياً وإقليمياً، حيث قام الفريق بعقد اجتماع مع ممثلي تعديل السيارات في الشرق الأوسط وعدد من المصنعين الأمريكيين في هذا المجال، كما شهد الاجتماع مناقشة تطوير قطع غيار السيارات المستخدمة في تعديل السيارات بما يتناسب مع حماية البيئة وتوفير أعلى معايير الأمان في الحفاظ على سلامة مستخدمي هذه السيارات، إضافة إلى تبادل الخبرات من قبل الجانبين.

ولفت العطار إلى أن فريق «كاستم شو الإمارات» حرص على الاحتفال بيوم العلم الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في لوس أنجلوس هزاع الكعبي، بمشاركة ممثلي الشركات الإماراتية والخليجية والعربية العاملة هناك، وتم رفع علم الإمارات في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، حيث قام رئيس مجلس إدارة معرض سيما الأمريكي جيمس لورانس بزيارة جناح «كاستم شو الإمارات» وأشاد بدور الإمارات وحرصها على المشاركة وقدرتها على المنافسة عالمياً وتم تبادل الدروع التذكارية.

وأفاد العطار بأن فريق «كاستم شو الإمارات» كان له دور كبير في تعريف المشاركين في معرض سيما الدولي بإكسبو دبي 2020 والترويج لدولة الإمارات ولإمارة دبي سياحياً واقتصادياً، حيث أكد الحضور حرصهم على زيارة دبي وأبدوا استعدادهم على المشاركة في الدورة المقبلة في «كاستم شو الإمارات» عبر جناح سيخصص لمعرض سيما الدولي.

وكشف العطار عن أن دولة الإمارات تتمتع بسمعة عالمية في كونها من الدول المتقدمة في جميع المجالات، وأن هذا الأمر تم لمسه فعلياً عند الحديث مع كل الشركات العالمية المشاركة في المعرض، مقدماً الشكر الجزيل لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لحرصهم على أن تكون الإمارات الدولة رقم واحد في العالم في حجم الإنجازات والتقدم الذي تشهده يوماً بعد يوم في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن المشاركة في معرض سيما الدولي جاء بتوجيهات ودعم من رجل الأعمال جمال بن لاحج، رئيس مجلس إدارة مجموعة كرافانات بن لاحج.

يذكر أن معرض «كاستم شو الإمارات» يعتبر الأول من نوعه في العالم الذي يضم سيارات ودراجات وشاحنات معدلة، وذلك بعد أن تم جمعها في معرض واحد يضم أكثر من 400 سيارة معدلة، و100 دراجة معدلة، إضافة إلى مشاركة سيارات شرطة دبي والدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

ويعتبر المعرض خطوة مهمة لتشجيع صناعة وتعديل السيارات في الإمارات، خصوصاً بعدما أظهر عدد من الشباب الإماراتيين قدرات خاصة في جمع وفك وتركيب السيارات، إضافة إلى برمجة السيارات التي يتم تشغيلها عن طريق أبليكيشن في الهاتف المتحرك.

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