«بيجو 5008» سيارة عائلية متميزة

المصدر: دبي - البيان

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أثبتت «بيجو 5008» الجديدة أنها سيارة عائلية متميزة بمقاعدها السبعة، بعد أن أصبحت تتمتع بتصميم جريء جديد يرسي لغة مختلفة لتصميمات سيارات الغد، بينما تمنح المزيد من القدرات والمزايا العصرية.

وتألقت السيارة الجديدة بمقدمة أعيد تصميمها وأضواء خلفية جديدة بتقنية LED كاملة وألوان جديدة للهيكل. وتُعتبَر «بيجو 5008» واسعة مع تصميم يوفر مساحة كافية لاستيعاب كل أفراد العائلة.

وتتوفر السيارة بمحرك سعة 1.6 ليتر بشاحن توربيني يقترن مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، وهو يولّد قوّة قدرها 165 حصاناً مع عزم يبلغ 240 نيوتن-متر، وتتوفر وضعية القيادة اليدوية والرياضية للأشخاص الذين يفضّلون الاستمتاع بتجربة قيادة ديناميكية.

ويتوافق المحرّك مع معايير «Euro 4» الأحدث، وقد خضع لاختبارات قاسية وناجحة في الطقس الحار قبيل طرحه في المنطقة. ولا يتميّز هذا المحرّك بالقوّة والاعتمادية فقط، بل يعد أيضاً مثل ذلك المتوفر في طرازي 2008 و3008 بتحقيق اقتصاد لا ينافس باستهلاك الوقود مع معدّل 15.1 كيلومتراً لكل ليتر.

وتضم السيارة تقنيات حديثة متطوّرة، بما في ذلك الإصدار الأحدث من نظام «i-Cockpit®» الحصري من العلامة التجارية والذي يشمل: عجلة قيادة مدمَجة، وشاشة لمس HD قياس 8 بوصات في فئة تجهيزات «Active»، وشاشة لمس HD قياس 10 بوصات في فئتي تجهيزات Allure وGT، ووحدة عرض رأسية مع شاشة رقمية عالية الدقّة قياس 12.3 بوصة.

وتتميّز شاشة اللمس الوسطية بموضعها المثالي وتتضمّن سبعة مفاتيح تحويل مشابهة لتصميم «مفاتيح البيانو» والتي يتم من خلالها تشغيل خصائص نظام «i-Cockpit®» الرئيسية مثل الراديو، مكيّف الهواء، الملاحة، وضعيات ضبط المركبة، الهاتف، انعكاس الهاتف والإنارة المزاجية، بالإضافة إلى ميّزة التدليك متعدّدة النقاط في المقعد.

أما شاشة العرض الرأسية لنظام «i-Cockpit®» والممكن تخصيصها بالكامل عبر ست وضعيات عرض مختلفة، فهي تقع فوق عجلة القيادة وتقدِّم معلومات عن القيادة ضمن خط نظر السائق.

كما توفر السيارة باقة واسعة من أنظمة المساعدة في القيادة من الجيل الأحدث شاملة: التحكّم المتكيّف بسرعة الملاحة، والكبح النشط لتعزيز السلامة من الجيل الأحدث، والمساعدة في الحفاظ على المسار، والتنبيه لزيادة إدراك السائق، والمساعدة في تعديل ضوء الشعاع العالي، ونظام مراقبة النقطة العمياء.

وبهدف ضمان الاستمتاع بتجربة سفر متصلة، يتم دمج المعلومات عبر الشاشة الوسطية بفضل ميزة الإقران الخاصّة بانعكاس الشاشة، ويشمل هذا تقنيات الاتصال «آبل كاربلاي»، و«ميرور لينك»، و«أندرويد أوتو».

كما تتضمّن ثلاثة مقاعد متشابهة ومنفصلة وقابلة لتعديل الوضعية بالكامل، مع صف ثالث بمقعدين قابلين للطي والتوضيب متوفرين كخيار أيضاً، مما يمنح المزيد من المساحة عند الحاجة.

أما سعة التحميل الضخمة في الصندوق السيارة فتتيح ميزة التخصيص الكامل وفق متطلبات القيادة. ومع عتبة تحميل منخفضة بشكل خاص، وسعة تحميل في الصندوق قدرها 780 ليتراً مكعباً، ومقعد للراكب الأمامي الجانبي يمكن طيّه للأسفل لتشكيل سطح طاولة، فإنه يمكن تحميل بضائع يصل طولها إلى 3.2 أمتار.

ويستعرض تصميم «5008» حضوراً بارزاً وأنيقاً، وهو يتناغم مع المقصورة الداخلية الفاخرة والمريحة. وتتضمّن المركبة فتحة سقف بانورامية وتجهيزات لونية مختلفة تشمل جلد «Nappa» الأسود الاختياري المشغول بحرفية متقنة جميلة، إضافة إلى كسوة «ألكانتارا» أو جلد «Nappa» الأحمر. ويتميّز التصميم الداخلي للسيارة بجرأته، وهو يرتكز على لغة تصميم «بيجو» الجديدة.

وتشكّل مجدّداً الإنارة الحصرية بتقنية 3D LED ثلاثية الأبعاد ميزة بارزة في السيارة، وسواء كان ذلك في النهار أم الليل، فإن هذه الميزة تبرز في الجهة الخلفية لكل النسخ، وكذلك في المصابيح العاكسة ضمن نسخ التجهيزات الأعلى. وتشكل السيارة مثالاً مميّزاً عما يمكن أن يحصل عندما تنشغل شركة بالإعلان عن عصر جديد من التصميم والعملانية.

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