«بنتلي» تتعاون مع مصممة إماراتية شابة

المصدر: دبي - أحمد صديق

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كشفت شركة «بنتلي موتورز» عن تعاونها مع المصممة الإماراتية حصة السويدي للكشف عن معرض إبداعي خلال «أسبوع دبي للتصميم 2021»، وهو أضخم منصة ومهرجان في قطاع التصميم بمنطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة ما بين 8 و13 نوفمبر الجاري.

وسوف تحظى حصة السويدي بفرصة التعاون مع فريق التصميم المركزي لدى «بنتلي» للاستلهام من التصميم الاستثنائي الذي تتميز به العلامة التجارية، والاستفادة من مهاراتها التقنية وخصائص الحِرَفية العالية التي تتمتع بها، وذلك عبر ابتكار قطعة خاصة ستعبر عن التناغم بين عالمين مميزَين.

ويتضمن البرنامج المتنوع لفعالية «أسبوع دبي للتصميم» مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالتصميم، بالإضافة إلى إقامة المعارض وابتداع المجسمات وتنظيم اللقاءات الحوارية وورش العمل ضمن العديد من المجالات الإبداعية.

وسوف تتعاون «بنتلي موتورز» مع هذا الحدث الهام وتقيم معرضاً مميّزاً باستخدام أحد أبرز طرز العلامة التجارية وهي سيارة «فلاينغ سبير». وستعمل حصّة السويدي على تصميم المجسَّم المبتكَر الذي سيُعرض في هذا المهرجان الإبداعي.

وذلك عبر الاستلهام من الحرفية الراقية التي تتمتع بها «بنتلي» ومزاياها في تصميم الحركة، وفي الوقت ذاته تحقيق التكامل بين التعبير العصري عن الحرف الإماراتية التقليدية وإضفاء الحيوية لهذه الحِرَف عبر حركة مبتكرة طباعياً.

تجدر الإشارة إلى أن حصة السويدي مواطنة إماراتية تخرجت في الجامعة عبر الحصول على شهادة بكالوريوس في المنسوجات من جامعة لوفبوروه في المملكة المتحدة، وهي تقيم حالياً في نيويورك لإكمال دراستها في مجال التصميم والحصول على شهادة ماجستير فنون جميلة في المنسوجات من كلية بارسونز للتصميم. وتتمحور استكشافاتها وإبداعاتها التطويرية حول النواحي الهجينة، مثل الدمج بين استخدام التقنيات الحِرَفية التقليدية والاستخدامات العصرية.

وقال فراس قندلفت، مدير التسويق والاتصالات في شركة «بنتلي موتورز»: تركز «بنتلي» كعلامة تجارية على تحقيق كل ما هو استثنائي بكل ما تقوم به، وهذا مثال جميل عن الشراكة الحقيقية التي تعتمد على أسس ما يميزنا، الحرفية الراقية والتصميم الرائع. ومن شأن العمل مع «أسبوع دبي للتصميم» والمصممة الشابة الملهمة، حصة السويدي، أن يشكل ترابطاً مثالياً مع شيء مهم بالنسبة لنا جميعاً، ونحن نتطلع لأن نكون جزءاً من مهرجان هذه السنة ورؤية هذا العرض الفني النهائي.

من جهتها، قالت ميت ديغن-كريستنسن، مديرة «أسبوع دبي للتصميم»: نحن سعداء لوجود «بنتلي موتورز» كشركاء لنا في «أسبوع دبي للتصميم». وباعتبارها علامة تجارية رائدة عالمياً في مجال التصاميم الحِرَفية الراقية والابتكارات المتميّزة، فإن فلسفة «بنتلي» تتوافق كثيراً مع فلسفتنا، ونحن نتطلّع لاستعراض مفهومهم الإبداعي أمام الجمهور خلال المهرجان الذي يستضيفه «حي دبي للتصميم».

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