تقنية «برو بايلوت» ترسخ مكانة «نيسان ألتيما 2021»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت شركة «نيسان» اليابانية في الحفاظ على مكانتها المتفردة في توفير أفضل تقنياتها لمختلف سياراتها حتى من الفئة المتوسطة، وهو ما لقي استحساناً كبيراً من العملاء الراغبين في الحصول على أعلى مستوى من الأمان أثناء القيادة.

وبرز ذلك في الطراز الجديد «ألتيما 2021» والمزودة بتقنية «برو بايلوت» وهو نظام مساعدة حقيقية للسائق يساعد على الحد من الإجهاد، ويضمن الراحة والمتعة في كل رحلة، ما ساعد على ترسيخ مكانة هذه السيارة الجديدة في أسواق الإمارات.

وأصبحت التكنولوجيا الرقمية اليوم عنصراً أساسياً في صناعة السيارات حول العالم، حيث باتت أبرز العلامات التجارية تعتمد على التقنيات المتقدمة ضمن أحدث طرزها، في ظل الطلب المتزايد من قبل العملاء على التقنيات التي تؤمن راحتهم وتساعدهم في الحفاظ على سلامتهم خلال رحلاتهم اليومية.

وبفضل هذه التقنيات الرقمية المبتكرة والحديثة، أصبحت تجربة القيادة اليوم أكثر سهولة وانسيابية، بما يضمن تجربة ممتعة وأكثر أماناً وثقة. كما يواجه السائقون في الوقت الحاضر العديد من العوامل المشتتة على الطرقات، والتي تتسبب في إجهادهم وتوترهم، مما يتطلب وجود التقنيات المساعدة، والتي تقدم الدعم القوي والإدراك الذكي والسريع في كل الأوقات.

وكانت شركة «المسعود للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات «نيسان» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، قد أعلنت عن وصول سيارة «نيسان ألتيما 2021» الجديدة كلياً والمجهزة بتقنية «برو بايلوت».

واستكمالاً لتقنيات نيسان الذكية والتي تشمل التحكم في السرعة والتدخل عند الحاجة، تأتي التقنية الجديدة لتساعد السائقين على تخفيف السرعة وإيقاف السيارة بسهولة إن لزم الأمر، وتوجيه القيادة بسلاسة وفق منحنيات الطرقات، إضافة إلى ركن السيارة بدقّة.

كما يستخدم نظام القيادة الذكي كاميرا أمامية وراداراً أمامياً، بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار المتقدمة ووحدة التحكم الإلكترونية، التي تضمن تحكماً كافياً للسائقين في السيارة في مختلف الظروف المرورية، بما يقلل من ضغط القيادة عليهم ويساعدهم في الحفاظ على سلامتهم وراحتهم من خلال التوجيه والكبح والتسارع.

ويتوفر الطراز الجديد في فئة SL التابعة لسيارة «نيسان ألتيما 2021»، والتي تتميز بتصميم انسيابي وخطوط محددة من الأمام إلى الخلف ومتداخلة بشكل مثالي مع غطاء المحرك بتصميمه البارز، حيث تظهر الشبكة المتحركة على شكل V تصميم هيكل السيارة الرائع.

كما تتمتع سيارة السيدان متوسطة الحجم بتصميم داخلي فائق وأنيق، بدءاً من عجلة القيادة التي تأتي بشكل D وصولاً إلى المقاعد الأمامية المعاد تصميمها حديثاً، والصندوق الخلفي الواسع، فضلاً عن الكروم المطفي الأنيق، والذي يضفي رونقاً خاصاً على المقصورة بكل تفاصيلها. كما يمكن للسائقين الاستمتاع بمقصورة أكثر هدوءاً بفضل نظام حجب الضجيج الفعال، إضافة إلى نظام الصوت المتميز BOSE.

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