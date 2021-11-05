«أودي» تطرح مجموعة محدودة من طرز «عام الخمسين»

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل أودي الشرق الأوسط بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات بإطلاق مجموعة من الطرز المحدودة تخليداً لذكرى خمسة عقود من القيادة الحكيمة والإنجازات الاستثنائية التي تحققت في الخمسين عاماً الأولى لدولة الإمارات. والمرة الأولى في تاريخ أودي، ستكون الإمارات أول دولة في العالم يتم إنتاج طرز محدودة خاصة بها من أودي بمناسبة ذكرى وطنية متميزة.

يمكن طلب شراء المجموعة الجديدة التي تشمل خمسين سيارة بتصميم محدود من طرز RS6 Avant وRS7 Sportback وRSQ8 في دبي وأبوظبي. وبالإضافة إلى المقصورة الفاخرة الرياضية باللونين الأحمر والأسود التي تميز سيارات أودي، تحمل هذه السيارات المختارة شعار «عام الخمسين» باللون الأبيض والأحمر والأخضر على خلفية سوداء تيمناً بعلم دولة الإمارات. ويتألق هذا الشعار على الأبواب وعبر الأضواء الترحيبية وسيبرز في جميع الأجزاء الداخلية والخارجية للسيارة. وتجسد جميع هذه السيارات الرياضية فائقة الأداء ذات التصميم الأنيق شعار «الأداء أسلوب حياة».

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لأودي الشرق الأوسط، تعليقاً على إطلاق طراز الخمسين الأول من نوعه: «حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات الاستثنائية في الخمسين عاماً الماضية، وتميزت بالعمل الجاد، والالتزام الراسخ بالتميز، والتقدم الكبير الذي وحدنا جميعاً. وتفخر أودي الشرق الأوسط بالتعبير عن تقديرها وإعجابها بدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة في هذه المناسبة المتميزة. وتتقدم أودي الشرق الأوسط لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بأحر التهاني في هذه المناسبة الغالية وتتطلع إلى مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء مستقبل مشرق ومزدهر».

وتعكس هذه الخطوة المهمة من أودي رؤية الشركة وتقديرها لدولة الإمارات. لمزيد من المعلومات عن طرز العام الخمسين، يرجى زيارة أقرب وكيل أو زيارة موقع أودي دبي أو موقع أودي أبوظبي. تتقدم أودي الشرق الأوسط بأحر التهاني بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات مع أمنياتنا بدوام الرخاء والسعادة والازدهار.

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