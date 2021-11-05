رينو من العربية للسيارات تقدم الذهب لعملائها خلال احتفالات «ديوالي»

المصدر: دبي - البيان

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احتفالاً بأعياد ديوالي، تعلن العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن إطلاق حملة عطلة نهاية الأسبوع تشمل التشكيلة الكاملة لموديلات كوليوس 2022.

وبدءاً من يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر المقبل وحتى الأحد 7 نوفمبر، ستقدم حملة «ديوالي الذهبي» عملات ذهبية للعملاء الذين يشترون سيارات كوليوس الجديدة طوال عطلة نهاية الأسبوع، كرمز من العربية للسيارات لتتمنى لعملائها الحظ الوفير والازدهار الدائم.

وتدعو الشركة عملاءها للاحتفال بمهرجان الأنوار هذا العام بسيارات رينو جديدة تماماً، وكسب عملات ذهبية لتزيد بهجتهم بهذه المناسبة، وذلك من خلال زيارة الموقع renault-dubai.com، أو زيارة أقرب صالة عرض لسيارات رينو للتحدث إلى مندوبي مبيعات، ليستقبلوا أضواء العام القادم وهم على متن سياراتهم الجديدة.

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