الفطيم للسيارات تفتتح أكبر صالة عرض للسيارات المستعملة في الإمارات بمجمع دبي للاستثمار

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الفطيم للسيارات افتتاح أكبر صالة عرض للسيارات المستعملة في الإمارات بمجمع دبي للاستثمار. وتستهدف الصالة، وهي الثانية في دبي، العملاء الذين يتطلعون إلى شراء وبيع السيارات المستعملة من جميع العلامات التجارية والشركات المصنعة. وتشمل الصالة مجموعة متنوعة من طرز السيارات يتخطى عددها الـ 1200، وتعتبر أكبر مركز تجزئة للسيارات المستعملة في الإمارات، وتوفر شهادة الأميال مع كل عملية شراء.

قال فنسنت وينن، المدير الإداري الأول لمجموعة السيارات في الفطيم: حرصنا على الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء في دبي، وتوفير تجربة تسوق أكثر شمولاً للسيارات المستعملة. وتعمل مجموعة السيارات في الفطيم منذ أكثر من 80 عاماً، وتشكل محطة شاملة ومتكاملة تلبي مختلف احتياجات عملائها. وتوفر أوتومول خدمات تساهم في جذب العملاء، أبرزها ضمانة استرداد الأموال خلال مدة 7 أيام.

وأظهرت دراسة أجرتها شركة الاستشارات فروست آند سوليفان أن الأسعار المناسبة والمعاملات الرقمية المبسطة كانت من بين أهم العوامل الجاذبة للمستهلكين الإماراتيين في سوق السيارات المستعملة. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع المزدهر معدل نمو من رقم مزدوج خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يرتفع حجم السوق من 14.2 مليار دولار في 2020، إلى 18.2 مليار دولار بحلول 2025.

وقال رالف هوي العضو المنتدب للسيارات المستعملة في الفطيم أوتومول: شهدنا زيادة لافتة في المبيعات في السوق، وهذا سينعكس نمواً على قطاع السيارات في السنوات القادمة. ونتوقع أن ترتفع مبيعاتنا بنسبة 10% في 2021 مقارنة بالعام 2019. ونشهد تحولاً لافتاً نحو سيارات الدفع الرباعي الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تشكل هذه الفئة 50٪ من مبيعاتنا. ودفعنا الارتفاع اللافت في الطلب إلى افتتاح منشأة جديدة في جنوب دبي، وهي منطقة من المرجح أن تشهد نمواً هائلاً في السنوات القادمة.

وتوفر صالة الفطيم أوتومول الجديدة أكثر من 30 علامة تجارية بما في ذلك تويوتا، لكزس، نيسان، ميتسوبيشي، فورد، هوندا وغيرها الكثير. وتعرض نماذج مستعملة من مختلف الطرز بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي وسيارات ذات الميزانية المحدودة وسيارات من جميع الأحجام.

ويضمن الفطيم أوتومول سير المركبة لمسافة تبلغ 20 ألف كلم، ويحرص الفنيون المدربون في الفطيم للسيارات على فحص الخدمة في 99 نقطة لكل مركبة. ويوفر الفطيم أوتومول أيضاً مجموعة متنوعة من خيارات التمويل للعملاء، مما يسهل عملية امتلاك سيارة بأسعار معقولة مع إمكانية استرداد الأموال في غضون سبعة أيام. كما تتيح صالة العرض للعملاء خيار التداول في أي سيارة، بغض النظر عن حالتها. وتشتري الفطيم للسيارات أيضاً أكثر من ألف سيارة نقداً كل شهر.

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