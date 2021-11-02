«الاقتصاد» تستدعي 11 ألف سيارة خلال 3 أشهر بسبب خلل في الوسائد الهوائية

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

استدعت وزارة الاقتصاد نحو 11 ألفاً و180 مركبة بسبب خلل في الوسائد الهوائية خلال الأشهر الثلاثة الماضية من أغسطس حتى أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة – عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»- إنها أطلقت حملة استدعاءات شملت 3591 مركبة خلال شهر أغسطس تشمل 2184 مركبة «مازدا 3» موديل 2003-2006، و1250 مركبة «فورد» مونديو وفيوجن مديل 2007-2017، و202 مركبة «مرسيد بنز إي كلاس» نموذج 207 موديل 2009-2011.

وأوضحت الوزارة أنها أطلقت حملة أخرى في شهر سبتمبر شملت 2368 مركبة تضم 2149 مركبة ميتسوبيشي موديل 1996-2000، و160 مركبة كاديلاك جي تي 5 موديل 2020-2022، و59 مركبة كاديلاك جي تي 4 موديل 2020-2022.

وذكرت الوزارة أنها أطلقت كذلك حملة في شهر أكتوبر الماضي ضمت 5221 مركبة، موزعة بواقع 3824 مركبة مرسيدس بنز سي كلاس نموذج 420 موديل 2011-2007، و546 سيارة مرسيدس بنز اس كلاس نموذج 223 موديل 2021-2022، و450 مركبة مرسيدس بنزل جي ال كي كلاس نموذج 420 موديل 2008-2012، و401 مركبة مرسيدس بنزل أي كلاس نموذج 207 موديل 2009-2011.

ودعت الوزارة ملاك هذه المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر ومراجعة الوكالة فوراً للتأكد من عدم وجود أي خلل في الوسائد الهوائية الخاصة بتلك المركبات لضمان السلامة.

وتعمل الاقتصاد من خلال شراكة مع وكالات السيارات داخل الدولة من أجل الإفصاح عن أي عيوب قد تظهر بعد استخدام المنتج، وبموجب اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ينبغي على المزود اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين

حالات

وتشمل الحالات اكتشاف عيب في السلعة، ووجود تقارير أو دراسات تثبت وجود عيب في السلعة، أو ورود شكاوى من المستهلكين أو الجهات المعنية بوجود عيوب في السلع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز