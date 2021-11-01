إطلاق «ليفت ماي كار» أكبر تطبيق إماراتي بالشرق الأوسط لنقل السيارات منتصف ديسمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

كشف رائد الأعمال الإماراتي الشاب راشد خلف النايلي، مطور «ليفت ماي كار»، أكبر وأشمل تطبيق من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لطلب خدمات نقل السيارات عبر حاملات المركبات «الريكفري»، إطلاق النسخة الرسمية من التطبيق بحلول منتصف ديسمبر بعد استكمال كافة أعمال التطوير والمراجعة ليكون جاهزاً لخدمة الجمهور بشكل كامل.

وأوضح بأن تطبيق «ليفت ماي كار» سيضم في المرحلة الأولى أكثر من 500 سيارة «ريكفري» تعمل في مختلف أنحاء الإمارات، ما سيمنح مستخدميه فرصة حجز أقرب سيارة نقل خلال فترة قصيرة حيث تعتمد فكرة التطبيق على تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم وربطه بأقرب سائق «ريكفري» متاح، بتكلفة مناسبة عبر نظام دفع الكتروني آمن.

وأكد النايلي بأن التطبيق إلى جانب كونه يساهم في توفير الخدمة السريعة للجمهور، إلا أنه يشكل كذلك عامل جذب لشركات نقل وقطر السيارات والسائقين العاملين في هذا القطاع للانضمام لمقدمي الخدمة. وأضاف بأن التطبيق يتوقع أن يحقق معدلات تحميل مرتفعة حين طرحه قريباً عبر متجري «أبل ستور» و«جوجل بلاي».

حيث يقوم بتوفير الوقت والجهد لإيجاد سيارات نقل المركبات «الريكفري» عند حالات الطوارئ والأعطال المفاجئة للمركبات على مدار الساعة وفي مختلف أنحاء الدولة. كما يوفر التطبيق خيارات نقل لمختلف أنواع المركبات والسيارات الرياضية والفاخرة التي تتطلب ترتيبات نقل خاصة أو تغطية للحفاظ على الخصوصية.

وقال إن دعم الإمارات للأفكار والمشاريع المبتكرة ورواد الأعمال الشباب، وتوفر البنية التحتية الرقمية وكافة مقومات نجاح وتميز المشاريع الناشئة شكلت جملة مقومات شجعته على تطوير فكرة التطبيق، إلى جانب وجود حاجة لمثل هذا النوع من التطبيقات نظراً لعدم وجود منصة متكاملة ومخصصة لطلب خدمات «الريكفري».

وأشار إلى أن تطوير التطبيق استغرق عدة شهور بمشاركة مجموعة من أفضل مطوري التطبيقات المتخصصين داخل وخارج الدولة، وتستهدف المرحلة التشغيلية الأولى للتطبيق تغطية سوق الإمارات، ثم التوسع خلال المرحلة القادمة لتغطية أسواق جديدة في المنطقة لإتاحة خدمات ومزايا التطبيق للملايين من المركبات المتواجدة في دول الخليج والبالغ عددها حوالي 19 مليون مركبة في 2020 حسب تقرير مؤسسة «فروست أند سوليفان».

وشهدت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية ظهور العديد من التطبيقات الرائدة في عدة مجالات والتي نجح بعضها في جذب ملايين المستخدمين في المنطقة وتلقي أصحابها لعروض استحواذ من شركات عالمية بمئات ملايين الدولارات، واستفاد مطورو هذه التطبيقات من تمتع الدولة بأحد أعلى معدلات امتلاك الهواتف الذكية في العالم واستخدام التطبيقات الذكية.

ووفقاً لتقرير «العالم الرقمي 2021» الصادر عن مؤسسة «وي آر سوشال» العالمية بالتعاون مع شركة «هوت سويت»، فإن نسبة 97.6% من سكان الإمارات يمتلكون هواتف ذكية، وبلغت الساعات التي قضاها هؤلاء السكان في استخدام التطبيقات الذكية عبر الهاتف خلال 2020 نحو 320 مليون ساعة.

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