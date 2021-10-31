مجموعة الفطيم تطلق خدمة مبتكرة لتأجير السيارات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة الفطيم عن إطلاق «مووف» من الفطيم، خدمة تأجير السيارات الجديدة كلياً، لتوفير أفضل حلول النقل المستدامة والسلسة لعملائها في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتعتمد الخدمة الجديدة شعار «سيارتك على كيفك»، الذي يحرص على مواكبة متطلبات عملاء اليوم المتغيرة باستمرار، ويلبي توقعاتهم بالحصول على خدمات عملية.

ويمكن للمشتركين في خدمة «مووف» من الفطيم تصميم باقتهم الخاصة بالتكلفة والمرونة التي تناسبهم، حيث يمكنهم اختيار المدة بين شهر حتى سنة ونصف، إضافة إلى خيارات المسافة، التي يمكنهم قطعها شهرياً والتي تتراوح بين 2000 و5000 كيلو متر، وإلى جانب المرونة في الوقت وشروط الاشتراك، تتيح الخدمة الجديدة للمشاركين إمكانية الاختيار بين مجموعة واسعة من أنواع السيارات والتصاميم، ليتم إيصالها مجاناً إلى منازلهم بعد اجتيازها لاختبار السلامة الشامل دون أي تكلفة إضافية.

ويضمن الموقع الإلكتروني لخدمة «مووف» من الفطيم تزويد العملاء بالعديد من الخيارات، التي تلبي مختلف متطلباتهم من حيث المرونة والتكلفة والراحة أينما كانوا، إلى جانب إمكانية الحجز بسهولة مع شفافية كاملة دون الحاجة لأي معاملات ورقية.

وقال بول ويليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات في الفطيم: تتمحور منهجيتنا في الفطيم حول خدمة العملاء وتقديم أقصى درجات الاحترافية المهنية، بما يضمن لنا مواصلة التوسع وتنويع خدمات التنقل، التي نقدمها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. وتعزز خدمة «مووف» من الفطيم مكانة المجموعة في ريادة جهود الاستدامة ضمن قطاع التنقل، كما تلبي الطلب المتزايد على حلول النقل المستدامة، التي يسهل الوصول إليها. ونحرص اليوم على مواكبة التطور، الذي يشهده قطاع النقل، وذلك من خلال توفير مشاريع مبتكرة، تلبي رغبات عملائنا وتتكيف مع أسلوب استخدامهم للسيارات. وليست «مووف» من الفطيم سوى نقطة الانطلاق لمسيرتنا في عالم الابتكار في قطاع النقل.

وتشير البيانات الخاصّة بالتوجهات الرائجة في السوق من شركة ستاتيستا الألمانية إلى ميل المستهلكين في دولة الإمارات للابتعاد عن الاستثمارات مرتفعة التكلفة، بما فيها السيارات بعد انتهاء الأزمة الصحية. بدورها، كشفت شركة ذا ميثود ريسرش للأبحاث عن عدم قدرة العديد من المستهلكين على تحمل تكلفة السيارات رغم الانخفاض، الذي شهدته الأسعار بين 2020-2021، وعدم رغبة آخرين بالاستثمار في شراء سيارة جديدة، في حين تضمن خدمات تأجير السيارات التي تقدمها «مووف» من الفطيم أعلى مستويات القيمة والراحة والعروض المخصصة حسب الطلب، وتسهم في الوقت نفسه في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف ويليس: يميل جيل الشباب أكثر فأكثر بالبحث عن حلول جديدة بديلاً للالتزام بشراء أو استئجار سيارة. وهذا ما تحرص «مووف» من الفطيم على توفيره من خلال خدمة تضمن للمشتركين سهولة استلام وتسليم السيارة مع عروض أسعار واضحة ونظام حجوزات وتسديد آمن، دون الحاجة لأي معاملات ورقية، لضمان تلبية رغبات العملاء المتطورة باستمرار.

كما توفر «مووف» من الفطيم خدمة المساعدة على الطرقات على مدار الساعة، بالإضافة إلى الصيانة والفحص والتأمين وإمكانية استبدال المركبة بسهولة. وتتولى الخدمة إيصال السيارة إلى منازل المشتركين دون أي كلفة إضافية، ما يمنحهم حرية اختيار أي سيارة متوفرة حسب رغبتهم خلال فترة الاشتراك.

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