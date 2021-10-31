«العربية للسيارات» توسّع جهودها المستدامة بتوقيع صفقة مع «لومينا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن التوصل إلى اتفاقية مع شركة «عبد الواحد الرستماني لومينا لمشاريع كفاءة الطاقة» بهدف تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في توفير الطاقة.

وقال مانوج جاياشاندران، الرئيس التنفيذي لشركة «عبد الواحد الرستماني لومينا»: إننا نعمل على توفير منتجات الإضاءة المستدامة منذ ما يقرب من عقد، وشاركنا في دعم العديد من الشركات من خلال توفير خدمات الطاقة الرائدة، ونقدم الآن خدماتنا باستخدام تقنيات المباني المتصلة وإنترنت الأشياء التي تسهم في توفير الطاقة القائمة. إننا نعتقد أن قطاع الطاقة ينمو بسرعة هائلة، ويتماشى مع قيم مجموعتنا من حيث الالتزام بالاستدامة، ويسعدنا أن نكون جزءاً من الحل لعملائنا في العربية للسيارات.

وفي إطار الاتفاقية ذاتها، ستقدم «لومينا» مجموعة من الخدمات عبر المباني والمنشآت التابعة للعربية للسيارات، بما في ذلك توفير وتركيب واختبار وتشغيل أنظمة المباني الذكية، وتطوير لوحدات التحكم الإلكترونية القائمة على عمليات المنطق والخوارزميات، لتحسين الطاقة والإضاءة والتدفئة وتكييف الهواء، فضلاً عن خدمات أخرى، وضمان توفير الطاقة لمدة 10 سنوات.

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