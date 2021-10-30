«مرسيدس جي إل بي 35».. قيادة استثنائية

المصدر: دبي - البيان

نجح الصانع الألماني عند طرحه الطراز الجديد «مرسيدس GLB 35» في تغيير مفهوم السيارات الرياضية الكثير من الميزات التقنية التي تتوفر في هذا الطراز وما يصاحبه من مستويات راحة عند القيادة قلما تتواجد في الفئات المنافسة، لتوفر في النهاية تجربة قيادة استثنائية.

وحصلت السيارة على واجهة أمامية ذات طابع قوي تشتمل على شبك أمامي ومصد أمامي يختلف حسب الفئة، إلى جانب أعمدة قياسية بالسقف لتحميل الأمتعة مع هيكل عريض وعدة تعزيزات لقوة الهيكل. كذلك تعزز المصابيح الأمامية العالية الأداء بتقنية «LED» من السلامة عند القيادة الليلية وتتميز بمظهرها المميز الجذاب.

وتضيء تقنية «LED» الطريق أفضل من أي مصابيح أمامية تقليدية وتستهلك طاقة أقل، ويمكن التحكم في المصابيح الأمامية بصورة فردية بناءً على الحالة المرورية المعينة، حيث ينير الضوء الرئيسي الجزئي الطريق لمستخدمي الطريق الآخرين دون التشويش على مجال رؤيتهم، وتعمل مصابيح الانعطاف وخصائص الإضاءة الفعالة على إنارة مجال الرؤية ومنحك رؤية مثالية بحيث يمكنك اكتشاف الأخطار بسرعة.

أما المقصورة الداخلية للسيارة فهي مجهزة على أعلى مستوى وبذوق رفيع بفضل المزايا التي تتمتع بها السيارة والتي ستخطف الأنظار إليها وخاصة وحدة التحكم المزودة بشاشة عريضة بدون أي توصيلات، والإضاءة المحيطة المذهلة، وكذلك عناصر التصميم المتفردة لسيارة الأداء الرياضي. كما تقدم السيارة مرونة عالية وراحة فائقة. أما الصف الثاني من المقاعد فمزود بإمكانيات ضبط اختيارية للأمام أو الخلف تمنحك المساحة الكافية التي تحتاج إليها لتشعر بالراحة، مع صف مقاعد ثالث اختياري.

وتستمد السيارة قوتها من محرك بسعة 2.0 لتر مؤلف من أربع أسطوانات بقوة 190 حصاناً و224 حصاناً، وستتوفر نسخ GLB 35 مع محرك الأربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر مع التوربو بقوة 306 أحصنة و400 نيوتن متر من عزم الدوران، ونسخ GLB 45 بقوة على 387 حصاناً و415 حصاناً.

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