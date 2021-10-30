بارات: نمو كبير لمستويات الثقة بقطاع السيارات في الإمارات

المصدر: دبي - أحمد صديق

أكد آندي بارات، مدير عام «الفطيم تويوتا والفطيم لكزس» على النمو الكبير لمستويات الثقة في قطاع السيارات بالإمارات مجدداً، لا سيما في قطاعات المركبات التجارية الخفيفة والدراجات النارية في الإمارات، حيث شهدت الأسواق زيادة في الطلب بالتزامن مع استئناف حركة الأعمال في الكثير من الشركات في الدولة.

وقال آندي بارات، في تصريحات لـ «البيان» إن بيانات هذا العام تظهر تحسناً في أسواق السيارات بالإمارات، وهذا يرجع إلى انتعاش اقتصاد الدولة بشكل كبير.

ورداً على سؤال حول أزمة الرقائق الإلكترونية ومدى تأثر تويوتا ولكزس بها.. قال آندي بارات: نبذل قصارى جهدنا لتجنب حصول أي تأخير في عملية تسليم السيارات لعملائنا الذين ينتظرونها بفارغ الصبر. كما نتعاون بشكل وثيق مع موردينا للتحقق بشكل يومي من جودة نظام التوريد وحالة المخزونات والخدمات اللوجستية في جميع أقسام سلسلة التوريد.

وحول مستقبل السيارات الكهربائية لدى علامتي تويوتا ولكزس، قال: شهدنا نمواً كبيراً في الطلب على التقنيات الهجينة، وتوجهاً نحو شراء السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات الأصغر حجماً، حيث بدأ العملاء بتقبّل التكنولوجيا الجديدة والإقبال عليها. وأطلقنا في شهر أبريل سيارة كورولا كروس هايبرد الجديدة كلياً، والتي تعتمد على تراث تويوتا القوي في مجال التقنيات الكهربائية والهجينة المتقدمة.

وفيما يتعلق برؤيته لمستقبل القطاع، قال: بعد إطلاق «لاند كروزر 2022» الجديدة كلياً، الخيار المفضل في الإمارات، نعِد بمواصلة طرح أرقى الطرازات في السوق الإماراتية خلال الفترة المتبقية من عام 2021 وما بعده ومن مختلف العلامات التي نوفرها. أما بالنسبة للعام 2022، فإننا نأمل بأن يواصل القطاع انتعاشه وصولاً إلى مستوياته قبل أزمة «كوفيد-19».

ولفت إلى أن مجموعة السيارات في الفطيم شهدت نمواً لافتاً، حيث تحافظ على مكانتها الريادية وتستأثر بحصة تقارب 40% في السوق. ويرتكز هذا النمو بشكل رئيسي على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بالتجزئة، ما يؤكد على حالة الثقة المتزايدة عند العملاء والشركات فيما يتعلق بالإنفاق.

وقال بارات: شهدت مبيعات الفطيم تويوتا زيادة ملحوظة بنسبة 12% خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بطرح طرازات جديدة شملت سيارات «هايلاندر» و«سي إتش آر» و«كورولا كروس». وحافظت العلامة على زخمها القوي من خلال إطلاق سيارة تويوتا لاند كروزر 300 المرتقبة والجديدة كلياً في عام 2021، والتي ساهمت بزيادة حصة هذا الطراز في السوق، حيث حقق الطراز أكثر من ألف عملية بيع خلال الأسبوع الأول وحده.

وقال: شهدت حصص الطرازات التجارية نمواً ملحوظاً في السوق، إذ ارتفعت حصة «هايس» بنسبة تصل إلى 8% و«هايلكس» 7% بالمقارنة مع النصف الأول 2020. كما حصلت طرازات مثل «كورولا» و«ياريس سيدان» و«سوبرا» على حصتها من النجاح بعد أن سجلت زيادة في حصتها في السوق بواقع 6% و3% و37% على التوالي بالمقارنة مع عام 2020.

ورداً على سؤال حول مدى مساهمة الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» في إنعاش القطاع، قال: لا شك أن «إكسبو» سيؤثر بشكل إيجابي على مستويات الطلب والثقة في الأسواق بشكل عام. ونرى أن عملنا يساهم في دعم مسيرة الإمارات المتواصلة، بفضل أسطول تويوتا من سيارات الأجرة الذي تسيّره هيئة الطرق والمواصلات، وأسطول سيارات الليموزين، وأسطول شركة كريم من سيارات لكزس.

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