«رولز-رويس» تُطلق «بلاك بادج جوست»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «رولز-رويس موتور كارز» طرازاً جديداً هو «بلاك بادج جوست» والذي يمثّل نوعاً مختلفاً من سيارات «بلاك بادج»، إذ يسخّر أبسط أشكال تصميم الفخامة المطلقة الذي عُرفت به سيارة جوست، ويعزّزه ويعدّله ليعكس مفهوم القتامة.

وذكرت الشركة في بيان: لقد أعدنا هندسة سيارتنا الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية حتى الآن لتعكس وجهاً آخر من علامة «رولز-رويس» يفيض بالجرأة والديناميكية والقوّة. هذا هو أنقى تعبير عن بلاك بادج في تاريخ علامتنا. نقدم لكم بلاك بادج جوست.

وقال تورستن-مولر أوتفوش، الرئيس التنفيذي لشركة «رولز-رويس موتور كارز»: تتمتّع «رولز-رويس موتور كارز» بعلاقة متميزة بعملائها. وبفضل هذه العلاقة المتينة بالعملاء من رجال ونساء متميزين، تتمكن العلامة من اتخاذ قرارات مبنية على فهم عميق لمستهلكي المنتجات فائقة الفخامة، بما في ذلك تفضيلاتهم الجمالية، ومتطلبات حياتهم اليومية وأذواقهم المتغيرة. وهكذا، تستطيع العلامة ابتكار منتجات تتماشى تماماً مع حاجات المستهلك العصري بناءً على تفهّمها متطلبات عملائها والتعليمات الصادرة عن فريق خبراء الرفاهية لديها. ويشكّل طراز بلاك بادج خير مثال على ذلك.

وأضاف: لطالما اجتذبت «رولز-رويس موتور كارز» شريحةً متميزة من العملاء الذين يتمتعون بروح متمردة ويحققون النجاح بفضل جرأتهم في كسر القيود، والمخاطرة وتحدّي الأفكار السائدة. وفي العقد الحالي، بات لهؤلاء النساء والرجال طريقتهم الخاصة في استخدام منتجات الرفاهية. فاستبدلوا البدلات الرسمية بالملابس المريحة، ولجأوا إلى تقنية بلوك تشين بدل المصارف، وأثّروا في عالم الإنترنت من خلال مساهماتهم في الفضاء الرقمي. وهكذا ابتكروا مفاهيم جديدة للرفاهية التي تتناسب مع طابعهم الفريد وتعكس الجمالية القاتمة والشخصية القوية والتصميم الجريء.

وتابع: ينطبق الأمر نفسه على منتجات رولز-رويس. فقد استجابت العلامة لرغبتهم هذه وقامت بتطوير مجموعة ألوان جديدة وأساليب معالجة عالية التقنية لسطح السيارة وتجارب قيادة أكثر قوّة من دون المساومة على مفهوم الفخامة السهلة الذي كان السبب في اجتذاب هذه الشريحة المتميّزة من العملاء إلى رولز-رويس.

وتشكل «بلاك بادج» الوجه الآخر الناجح لعلامة «رولز-رويس» أكثر من 27% من المهام التي يُكلَّف بها فريقنا حول العالم. تحمل السيارة في مقصورتها الداخلية رمز «اللانهاية» في إشارة إلى فيض الاحتمالات التي يكتنزها هذا الطراز المتميّز.

وكانت «رولز-رويس» قد أطلقت طراز بلاك بادج مع رايث وجوست في عام 2016، تلاها داون في عام 2017 ومن ثم كالينان في عام 2019. أما اليوم، فينضمّ مفهوم «الفخامة المطلقة» الجديد لسلالة بلاك بادج. فأصبحت بلاك بادج جوست أنقى تعبير عن طرز بلاك بادج وأكثرها تقدّماً من الناحية التكنولوجية.

تم ابتكار سيارة جوست الجديدة لمجموعة من العملاء الذين طلبوا تصميم سيارة رولز-رويس رشيقة وبسيطة تحافظ على مستوى عالٍ من التواصل وتخلو من أي تفاصيل غير ضرورية. فأتت جوست الجديدة لتكون أكثر سيارات رولز-رويس تقدّماً من الناحية التكنولوجية وأكثرها تميّزاً من الناحية الجمالية. وأصبحت السيارة منذ إطلاقها قبل سنة مضت من أسرع المنتجات مبيعاً في تاريخ العلامة، إذ شكّلت أكثر من 3,500 تكليف حول العالم.

كما ساهمت هذه السيارة في بدء محادثات جديدة حول التصميم من خلال سعيها الدائم إلى توخّي البساطة والنقاء. وقد أطلق مصمّمو رولز-رويس تسمية «الفخامة المطلقة» على هذه الحركة الجمالية المتّصفة بالاختزال والبساطة. ولهذا الغرض، تم اختيار مواد استثنائية واستخدامها، والحرص على أن يكون التصميم محدوداً وذكياً وغير متكلّف.

ولكن تفرّعت من هذه المجموعة شريحة من العملاء الذين يعشقون البساطة وجودة المواد، وينشدون ابتكار تصميم ثوري من جوست يكتسي باللون الأسود النقي. تعكس بلاك بادج جوست متطلبات هؤلاء العملاء فهي الجانب المظلم من «الفخامة المطلقة» والبساطة بأقصى حدودها.

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