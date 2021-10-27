«رينج روڤر» الجديدة.. عصرية تخطف الأنفاس

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «رينج روڤر» عن سيارتها الرياضية الجديدة الفاخرة متعددة الأغراض والتي تعد تعريفاً مختلفاً للفخامة العصرية، وتأتي مع عدد من التحسينات وأكبر مجموعة خيارات حتى الآن للعملاء الراغبين بتخصيص سياراتهم شخصياً.

وتصدرت رينج روڤر المشهد كنموذج يحتذى به لخمسين عاماً، حيث تجمع بين الراحة والتوازن المطلقين، والقدرات الفائقة، وسيارة رينج روڤر الجديدة هي الأكثر جاذبية حتى الآن، حيث تجمع الطابع العصري واللمسات الجمالية، مع التطور التكنولوجي والاتصالات السلسة.

وتتوفر السيارة الجديدة مع باقة من مجموعات نقل الحركة شديدة الكفاءة الهجينة الخفيفة والقابلة للشحن – مع انضمام طراز كهربائي بالكامل من سيارة رينج روڤر بحلول عام 2024. كما تتوفر مقصورتها الداخلية بخيارات أربعة وخمسة وسبعة مقاعد في السيارات القياسية وذات قاعدة العجلات الطويلة، لتكون رينج روڤر منزلاً لركابها في أي مكان.

وقال تيري بولوريه، الرئيس التنفيذي لشركة «جاكوار لاند روڤر»: «سيارة رينج روڤر الجديدة تعبر بشكل ممتاز عن رؤيتنا في تقديم أكثر السيارات الفاخرة جاذبية في العالم، لأكثر العملاء تميزاً. هذه السيارة تبدأ فصلاً جديداً في قصة الابتكار الفريدة التي شهدتها عائلة سيارات رينج روڤر على مدار أكثر من 50 عاماً».

ويؤثر الهيكل القياسي الطولاني المرن من لاند روڤر، أو MLA-Flex، على كل جوانب سيارة الدفع الرباعي الفاخر، ابتداءً من قدراتها الفائقة غير المسبوقة وتوجيهها الرشيق، وصولاً إلى تحسيناتها الممتازة. وتجمع سيارة رينج روڤر الجديدة بين التقنيات الهندسية المتطورة والتطوير الافتراضي الموسع، مع برامج التطوير الضخمة في لاند روڤر، لتحقق هذه السيارة مستويات جودة غير مسبوقة.

ويتوفر زوج من مجموعات نقل الحركة الهجينة القابلة للشحن، والتي تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لأقل من 30 غ/كم، مع مدى قيادة كهربائية يصل حتى 100 كم، ويتوقع أن يبلغ مدى القيادة في الحياة الواقعية 80 كم، أي ما يكفي لإتمام 75% من رحلات عملاء رينج روڤر الاعتيادية باستخدام الطاقة الكهربائية فقط.

وينتقل التصميم العصري للجيل الخامس من سيارة الدفع الرباعي الفاخرة بفلسفة لاند روڤر في التصميم إلى مستويات جديدة، عبر دراسة سجلها الغني عن التعريف، لإنشاء تصميم ذي رسالة مميزة. وتواصل هذه السيارة موقعها في الصدارة، فأبرز سيارة لاند روڤر باتت ذات طابع عصري يخطف الأنفاس ولمسة جمالية مع تطوّر يليق باسمها.

وقال جيري مكغفرن، المدير الإبداعي في «جاكوار لاند روڤر»: «رينج روڤر الجديدة ذات طابع لا مثيل له، من تصميمها الخارجي الذي لا تشوبه شائبة إلى الملاذ الهادئ المثالي الذي توفره مقصورتها. هذه السيارة قائمة على عقلية إبداعية ورغبة بتحقيق الكمال، فلا تتبع الموضة أو التوجهات السائدة، إنما تتبع فلسفة تصميم عصرية تجتمع مع أكثر من 50 عاماً من التطور، وهي ببساطة أكثر سيارة رينج روڤر جذابة يتم إنشاؤها على الإطلاق».

وتتميز سيارة رينج روڤر بثلاثة خطوطٍ رئيسية مستمرة منذ الأجيال السابقة للسيارة، وهي خط السقف المائل وخط الوسط الأمامي البارز وخط العتبات الصاعد. وتجتمع هذه السمات المعروفة مع أجزاء معلقة أمامية قصيرة وجزء خلفي جديد على شكل ذيل القارب، مع باب بمصراعين يفتح أفقياً، من أجل مظهر جانبي أنيق يلائم حضور رينج روڤر المميز.

وتظهر عناية لاند روڤر بالتفاصيل في خط الوسط المتصل، حيث تلتقي الحواف الدائرية للباب مع الزجاج عبر تحسين بسيط مع تشطيبة إخفاء خط الوسط التي تمت هندستها بشكل خاص. وتجتمع التكنولوجيا الداعمة للتصميم مع الزجاج البراق، والإضاءة المخفية عند إطفائها، والتفاصيل المشغولة ببراعة لتحقيق الإحساس بصلابة هذه السيارة.

وتوفر الأسطح الجميلة مظهراً بسيطاً وعصرياً، وتساهم في قوة جر تساوي 0.30، ما يجعلها السيارة الرياضية متعددة الأغراض الفاخرة ذات الديناميكيات الهوائية الأفضل في العالم.

ويتميز التصميم الداخلي بالتكنولوجيا الحديثة سهلة الاستخدام والمفيدة، والتي تم تصميمها بحيث تتناغم مع أفضل المواد والابتكارات المستخدمة لإنشاء ملاذ هادئ لكل الركاب، ما يجعل كل رحلة تجربة ممتعة.

وتزيد مجموعة الألوان الخارجية المتوفرة من روعة نسب رينج روڤر الجديدة الأنيقة وأسطحها البسيطة، فيما أصبحت خيارات التصميم الداخلي أكثر استدامة ومسؤولية وتطوراً من أي وقتٍ مضى، وبات لدى العملاء خيارات أوسع للمواد والتشطيبات، بما فيها أنسجة وأقمشة «ألترافابريكس»، مع استمرار العلاقة المميزة بين لاند روڤر و«كفادرات»، شركة الأقمشة الفاخرة الرائدة أوروبياً. وتجتمع أقمشة «كفادرات» مع أقمشة «ألترافابريكس» لتشكيل المزيد من الخيارات للمواد الأخف وزناً، والتي تصدر ما يساوي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المعتادة فقط.

وتجعل سيارة رينج روڤر الجديدة كل رحلة مناسبة خاصة وذكرى، حيث تجمع التكنولوجيا المتطورة مع الفخامة العصرية لتحقق إتقاناً لا مثيل له لكل راكب، بما في ذلك ركاب الصف الثالث الجديد. ومن خلال إزالة الضجيج والاهتزازات والتشتيت غير المرغوب به – وبالتالي تخفيض إنهاك حواس السائق والركاب – سيصل الجميع إلى وجهتهم بطاقة متجددة، وحتى بعد الرحلات الطويلة.

وقال نيك كولينز، المدير التنفيذي لبرامج السيارات في «جاكوار لاند روڤر»: تستفيد سيارة رينج روڤر الجديدة من الدروس المستقاة على مدار 50 عاماً من تطويرها، وتجمعها مع التكنولوجيا الحديثة لتحقق إتقاناً فائقاً، مع الحفاظ على راحة وصحة الجميع. تحقق السيارة ذلك من خلال نظام التعليق الاستباقي الذي يجهز السيارة للزوايا المقبلة، مع الجيل الأحدث من نظام إزالة الضجيج ومكبرات الصوت على مساند الرؤوس، مع تكنولوجيا تنقية الهواء القادرة على تخفيف نسبة الروائح والفيروسات – لتوفر مقصورة هذه السيارة أهدأ تجربة سفر مع الاسترخاء والاستمتاع بأكثر تجارب النقل فخامة.

وتحافظ سيارة رينج روڤر الجديدة على جينات تصدر الابتكار، عبر باقة من التقنيات المصممة لتحسين السيارة وراحتها وكفاءتها وأمانها من دون جهد يذكر. وقال نيك روجرز، المدير التنفيذي لهندسة المنتجات في «جاكوار لاند روڤر»: «سيارة رينج روڤر» الجديدة تجمع بين القدرات الفائقة على الطرقات العادية والتضاريس القاسية، والمحركات الكهربائية والميزات الجديدة المتصلة. خلال سعينا للراحة القصوى، تعمقنا في العلوم الإنسانية لنفهم نشاط الدماغ وتخفيف العبء على الحواس إلى أقصى حد ممكن، وذلك كي نضمن عمل هذه التقنيات المختلفة بتناغم تام، وتحقيق تجربة خالية من المتاعب. واجب المهندسين تحسين حياة الآخرين، وهذا بالضبط ما ستوفره لكم سيارة رينج روڤر الجديدة.

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