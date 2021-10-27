إطلاق «استوديو فولفو» لتغيير مستقبل مشتريات السيارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزّع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، عن إطلاقها «استوديو فولفو»، تجربة التسوق الأولى من نوعها في المنطقة التي تسلط الضوء على التزام العلامة التجارية للسيارات بقيادة التغيير في مجال صناعة السيارات.

وتهدف مجموعة فولفو للسيارات من خلال استوديو فولفو إلى جعل تجربة شراء سيارة أكثر عصريةً بالنسبة لعملائها، حيث سَيستمتعون بفرصة تسوق معزَّزة تكتمل بتجارب أداء مخصّصة لهم بأعلى مستوى جودة للخدمة، وَهي كلها مرادفات ملهمة في عالم السيارات.

ويعدّ إطلاق استوديو فولفو خطوة تحوّلٍ رياديةً في الكيفية والموقع اللذين تستقطب صناعة السيارات العملاء من خلالهما. كما أنها تميز فولفو من ناحية تطلّعها إلى كسر القالب التقليدي للبيع بالتجزئة، وَإتمام مبيعات السيارات عبرَ الإنترنت بحلول 2030. وَيتماشى هذا التوجه مع استراتيجية مجموعة الفطيم للسيارات المعتمدة في تجارة تجزئة القنوات المتعددة المتكاملة الشاملة لجعل تجربة شراء السيارات التقليدية أكثر اختلافاً وَتسريع المبيعات عبر الإنترنت.

وقال أوسكار ريفولي، العضو المنتدب لشركة المشروعات التجارية: من خلال نهج الفطيم المتأصل الذي يركز على إرضاء العملاء والسعي الدؤوب لتحقيق الكمال، نحن ملتزمون بتنويع عروضنا باستمرار والوفاء بالتزامنا بإثراء حياة عملائنا كل يوم. يسعدنا الإعلان عن افتتاح استوديو فولفو، وهي تجربة رائدة وفارقة في مستقبل مشتريات العملاء في مجال صناعة السيارات وتشهد على التزامنا بقيادة مستقبل الإمارات العربية المتحدة. تماشياً مع استراتيجية فولفو للكهرباء والبيع عبر الإنترنت لعام 2030، نريد أن نقدم لعملائنا طريقة مريحة لتجربة وشراء سيارات فولفو. البساطة والراحة هما مفتاح كل إنجازاتنا.

وأضاف ريفولي: مع تطور احتياجات المستهلك في سوق الإمارات، فإن دورنا يتلخص في تلبية هذه الاحتياجات. يتضمن ذلك تغيير تجربة الشراء بشكل جذري، وجعلها أكثر سلاسة لعملائنا. في العام الماضي، قمنا بتحسين تجربة البيع عبر الإنترنت لأولئك الذين يرغبون في إتمام عملياتهم الشرائية عن بُعد، حيث نقدم مجموعة واسعة من الخدمات لمساعدة العملاء على استكشاف المركبات بسهولة وخصوصية، أو حجز أو شراء سيارة فولفو جديدة تماماً عبر الإنترنت. على مدار الأشهر الستة المقبلة، وَفي الوقت الذي يتطلع فيه العالم كله إلى دبي ومعرض إكسبو 2020 كَوجهة لإحداث تغيير كبير ورسم ملامح مستدامة للمستقبل، ستواصل شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم إحراز المزيد من التقدم، الذي نباشرُه مع استوديو فولفو، العلامة الفارقة كأول استوديو مملوك لشركة فولفو على مستوى العالم يتواجد داخل مركز تجاري.

يقع استوديو فولفو في دبي فستيفال بلازا، منطقة جبل علي، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً، مما يوفر للعملاء تجربة شرائية لا مثيل لها في عالم السيارات.

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