نقص الرقائق يهوي بأرباح «جنرال موتورز» الفصلية 40 %

المصدر: ديترويت - د ب أ

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات اليوم الأربعاء، تسجيل تراجع كبير في أرباحها في الربع الثالث بسبب نقص أشباه الموصلات.

وأوضحت أكبر شركة أمريكية لتصنيع السيارات أن صافي أرباحها في الفترة المذكورة بلغ 2.4 مليار دولار بتراجع بنسبة تزيد على 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت جنرال موتورز أن عائداتها تراجعت بمقدار الربع تقريباً لتصل إلى 26.8 مليار دولار.

وقالت رئيسة الشركة ماري بارا في خطاب إلى المساهمين، إن أزمة الرقائق الإلكترونية جعلت الربع الثالث صعباً، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الشركة استعدت على نحو جيد وأنها ستواصل العمل على تحقيق أهدافها الخاصة بهذا العام.

ورغم التراجع الكبير في الأرباح والعائدات فإن الأرقام التي حققتها الشركة فاقت توقعات المحللين، كما ارتفع سعر سهم الشركة في البورصة على نحو ملحوظ.

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