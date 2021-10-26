أول «بيجو» كهربائية هجينة متوفرة في «عمير بن يوسف وأولاده»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «عمير بن يوسف وأولاده»، وكيل «بيجو» الحصري في أبوظبي، عن وصول النسخة الهجينة والقابلة للشحن بمنفذ كهربائي والجديدة بالكامل من مركبتها 3008 إلى صالة عرضها الرئيسية في العاصمة الإماراتية. ولقد أصبحت «بيجو 3008 HYBRID4» الجديدة العضو الأحدث ضمن عائلة المركبات (SUV) الأنيقة من العلامة التجارية الفرنسية، وهي تُعتبَر SUV عصرية تجمع بشكل متميّز بين الهندسة المعهودة لمحرِّك الاحتراق الداخلي (ICE) وانبعاثاته المنخفضة والطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

ويتم عبر السيارة الجديدة تعزيز مجموعة المصنِّع الفرنسي للسيارات من خلال طرح مركبة منخفِضة الانبعاثات، بينما توفر في الوقت ذاته مستويات عالية من القوَّة والكفاءة. وهي تُعتبَر مركبة متعدِّدة المهام تستمر بإظهار التناغم بين التقنية والتصميم ومتعة القيادة.

وقال سيد شاهين أديب، مدير عام شركة «عمير بن يوسف وأولاده»: تطرح «بيجو» مجدّداً مركبة تعِدُ بتوفير السلامة وتصميم راقٍ وببيئة أنظف. ولقد كسبت «بيجو 3008 HYBRID4» مباشرة الكثير من التقدير والثناء في باقي المناطق ونحن واثقون من أنها ستتابع رحلة تقدّمها هنا في الإمارات العربية المتحدة. ضمن هذا الإطار، نشير إلى أن الدولة قد نجحت في تحويل 20 بالمئة من أسطول مركباتها التابعة للإدارات الحكومية إلى مركبات كهربائية، وتستهدف الوصول إلى أرقام أعلى بكثير من هذه المركبات على الطرقات بحلول سنة 2030. ونحن متحمّسون لأن نكون جزءاً من هذه الرحلة المشوّقة نحو إمارات نظيفة وصديقة للبيئة.

من جهته، قال راكيش ناير، المدير التنفيذي للعلامات التجارية الأوروبية لدى «ستيلانتيس» في مجلس التعاون الخليجي: هذه خطوة كبيرة لشركة «بيجو» ضمن قطاع المركبات الكهربائية (EV) في المنطقة، وسوف تُثبِت أنها ناجحة جداً خلال السنوات القادمة. وعبر إضافة «3008 HYBRID4» الجديدة، فإننا نبيِّن للعملاء مدى التزامنا بجعل كوكبنا أكثر أماناً ونظافة. ومع «3008 HYBRID4»، يوجد لدينا طراز يُغني ويسلِّط الضوء أكثر على طموحنا فيما يتعلَّق بدولة الإمارات. ونحن متحمِّسون لتعزيز مجموعتنا عبر توفير جمع متميِّز بين التصميم العصري جداً، والراحة القصوى وتقنياتنا الحصرية المتطوِّرة، وكل هذا في مركبة كهربائية هجينة قابلة للوصل بمنفذ كهربائي (PHEV)، وتوفيرها لصالح عملائنا.

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