«كي 8».. تجسيد جديد لصورة «كيا»

المصدر: دبي - البيان

عند إمعان النظر بالطراز «كيا كي 8»، سرعان ما نكتشف أنه يمثل نسخة معاصرة لسيارة السيدان، كما أنه يعكس التحول الجديد الذي مرت به العلامة التجارية. وتعد هذه السيارة النموذج الأول الذي يتم إطلاقه في أعقاب النهضة الأخيرة التي شهدتها كيا، لتكون بمثابة توضيح ذكي للهدف الجديد الذي حددته العلامة لطموحاتها للمستقبل.

ومن المؤكد أن هذه السيارة التي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية المستقبلية، ستذهل الجميع بمظهرها الأنيق وتصميمها الجديد الجريء، إلى جانب تعزيزها بتقنيات السيارات المتقدمة والمحرك المتطور. وعلاوة على ذلك كله، فإنها أول سيارة سيدان يظهر عليها شعار كيا الجديد كلياً، كما تمتاز بالأناقة في كل جوانبها، ما يجعل مشاهدتها متعة للناظرين.

وترتقي «كي 8» بمساحة سيارات السيدان الرياضية إلى حد كبير، مستفيدة بذلك من النجاحات التي حققها الطراز السابق «كي 7»، لتواصل رحلة العلامة نحو التميز في هذا القطاع المتخصص. وصممت السيارة بطريقة تؤكد الشركة من خلالها على الأداء المعاصر والمتميز والديناميكي، حيث تمزج بين سحر الطابع الرياضي من جهة، وبين الوظائف والمظهر الخارجي المذهل من جهة أخرى.

وتظهر «كي 8» بعدد من الميزات البارزة، بما في ذلك الشبك الأمامي المصمم من دون إطار ليبعث في نفس المشاهد إحساساً بالقوة الفائقة، خصوصاً وأنه يتكامل مع المصد الأمامي وبعد إكساب السيارة مظهراً واسعاً، فقد تم تزيينها بمشابك ماسية فائقة التطور. أما المصابيح الأمامية التي تشتمل على إشارات انعطاف تظهر على شكل النجمة، فإنها تمثل عنصراً إضافياً آخر يعزز الأناقة الأمامية.

وتم إثراء مظهر السيدان أيضاً من خلال جانبها الخلفي الذي يمنحها شكلاً عصرياً من نوع «فاست باك»، خصوصاً مع وجود خط السقف المنخفض المصمم خصيصاً من أجل تعزيز الطابع الرياضي المثالي للسيارة.

أما المجموعات الرأسية ثلاثية الأبعاد الموجودة في زوايا السيارة، فإنها تضمن لها مظهراً حاداً، الأمر الذي يعزز عمق وعرض جانبها الخلفي، ليدعم إطلالتها لتبدو أكثر فاعلية. ومن أهم ما يميز هذه السيارة أيضاً أنه رغم أناقتها وأدائها العالي الذي يضعها في مرتبة سيارات السيدان الرياضية النموذجية، إلا أنها تأتي معززة بالكثير من خصائص الراحة، لتوفر من خلالها تجربة قيادة تكمل تصميماتها الداخلية المريحة من الدرجة الأولى. ويشتمل النموذج الجديد على أفضل ما تم التوصل إليه في التصميم والتكنولوجيا والحداثة، لتنجح في نهاية المطاف بتقديم تعريف جديد لسيارة السيدان الرياضية الحديثة.

يشار إلى أنه تم إطلاق «كيا كي 8» في الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي، وشهد الطلب عليها نمواً هائلاً من العملاء في المنطقة. ويتوافر الطراز حالياً في الماجد للسيارات من خلال صالات عرض كيا المنتشرة في مختلف أرجاء الإمارات.

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