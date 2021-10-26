«جيب» تطرح «جراند شيروكي إل» الجديدة كلياً في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

مع الكشف عن سيارة جيب جراند شيروكي إل الجديدة كلياً في منطقة الشرق الأوسط، تحتفل علامة جيب بمرور 80 عاماً على الريادة في مجال الدفع الرباعي مع عودة سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تشكل رمزاً أمريكياً يجمع بين قدرة السير على الطرقات الوعرة وتجربة القيادة الراقية على الطرقات المعبدة، ويضم للمرة الأولى في تاريخ السيارة صفاً ثالثاً من المقاعد.

وقد صممت هذه النسخة الأحدث لتشكّل مزيجاً فريداً يجمع بين مستوى أعلى من قدرات الدفع الرباعي الأسطورية والرفاهية المتفوقة على الطرقات والشكل والمهارة الحرفية الراقيين داخل السيارة وخارجها، ومجموعة من المزايا التكنولوجية وخصائص السلامة المتقدمة.

وقال ماركو ميلاني، المدير الإداري للعلامات الأمريكية في ستيلانتيس الشرق الأوسط: مع تاريخ يناهز الثلاثين عاماً برزت خلاله جراند شيروكي كواحدة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر شعبية لدى العلامة، لا مبالغة على الإطلاق في التشديد على أهمية جيب جراند شيروكي لمنطقة الشرق الأوسط، حيث لا تزال هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعاً بين مجموعة الطرز التي نعرضها. وقد تحدثنا مطولاً مع عملائنا في المنطقة وحول العالم بشأن أهمّ ما كان يعجبهم في الجيل السابق من جراند شيروكي وحول ما يرغبون في أن تتميّز به الطرز المستقبلية. بالتالي، صنعنا جيب جراند شيروكي لتقدم قدرات جيب الأسطورية في الدفع الرباعي على الطرقات الوعرة مع سلوك متفوق على الطرقات المعبدة مع المزايا التكنولوجية وخصائص السلامة الأكثر تقدماً، ومع تمديد التصميم ليستوعب صفاً ثالثاً من المقاعد من أجل تلبية الحاجات المتزايدة التي يبديها عملاء جيب الذين طالبوا بالمزيد من المساحة والوظائف العملية.

وأضاف ماركو: إن إطلاق جراند شيروكي إل هو دليل على الخطط الطموحة لستيلانتيس في الشرق الأوسط. إن جراند شيروكي إل طراز رئيسي ضمن مجموعة ستيلانتيس، وسوف تلعب دوراً أساسياً في تلبية طموحنا لأن نحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع توفير أفضل المنتجات والخدمات للعملاء.

وسيتم الإعلان عن سعر سيارة جيب جراند شيروكي إل الجديدة كلياً من قبل موزعي ستيلانتيس المعتمدين في أسواق الشرق الأوسط، مع الإشارة إلى أن جيب جراند شيروكي إل الجديدة كلياً تضم مجموعة واسعة من محركات V6 / V8 ضمن 4 طرز من الفخامة والرفاهية.

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