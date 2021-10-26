«مازيراتي» تعين حمدي الشنتوري مديراً عاماً جديداً في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مازيراتي» عن تعيين حمدي الشنتوري مديراً عاماً جديداً للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلفاً للمدير السابق دومينيكو لا مارتي.

ويتمتع حمدي بخبرة استراتيجية واسعة في قطاع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، ويتمتع بسجل حافل بالنجاحات في مسيرته لتعزيز نمو الأعمال وتحسين مستوى الأداء في المؤسسات التي عمل فيها.

وينحدر حمدي من أصول مصرية ويحمل الجنسية الفرنسية، وهو حاصل على شهادة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة ESCP في باريس بفرنسا، بالإضافة إلى شهادة بكالوريوس في هندسة السيارات.

ويقيم الشنتوري في دبي، وسيتولى إدارة جميع مجالات أعمال مازيراتي في 11 سوقاً، بما فيها أقسام المبيعات وخدمات ما بعد البيع وتطوير شبكة العلاقات وتسويق العلامة التجارية.

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