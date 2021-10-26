«الإمارات للسيارات» تقدم عروضاً استثنائية لعملاء أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «الإمارات للسيارات»، الوكيل العام المعتمد لسيارات «مرسيدس-بنز» في أبوظبي، عن باقة من العروض المميّزة الخاصّة بنهاية عام 2021 وذلك لصالح جميع عملائها في أبوظبي.

وكجزء من عروض نهاية السنة، سوف تنظّم «الإمارات للسيارات» ورشاً خاصّة لخدمة وصيانة السيارات خلال عطلات نهاية الأسبوع في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر تتيح من خلالها للعملاء فحص مركباتهم بواسطة فنّيين محترفين معتمَدين من شركة «مرسيدس-بنز»، الأمر الذي يضمن لهم الحصول على خدمات راقية من فئة الخمس نجوم. كما سيحصل العملاء على قطع غيار «مرسيدس-بنز» الأصلية عند الحاجة، وذلك للحفاظ على مركباتهم بأفضل حالة ووفق أعلى معايير الجودة، إلى جانب ضمان تمتّعهم بالسلامة الكاملة على الطرقات.

وسوف تقام ورش الصيانة في مراكز خدمة «مرسيدس-بنز» التابعة لشركة «الإمارات للسيارات» في كل من المصفح والعين، وذلك بين 14-16 أكتوبر، 11-13 نوفمبر و9-11 ديسمبر، حيث يستطيع العملاء زيارة هذه المراكز من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة التاسعة مساءً أيام الجمعة، ومن الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً أيام الخميس والسبت.

وسيحصل العملاء على فحص مجاني لمركباتهم بالإضافة لخصم مقداره 50 % على أجور العمل وأسعار قطع الغيار والإكسسوارات. كما سيستفيدون من التثبيت المجاني لتطبيق «Mercedes me Adapter»، التقنية الجديدة التي تربط هواتف العملاء الذكية مع مركباتهم عبر البلوتوث، وذلك متى كان هذا متاحاً.

وقال محمد غازي المومني، مدير عام «الإمارات للسيارات»: تعكس ورش الخدمة والصيانة التي تنظّمها «مرسيدس-بنز» خلال عطلات نهاية الأسبوع الفلسفة المتمحورة بالكامل حول العملاء والتي تميّز كلاً من «الإمارات للسيارات» و«مرسيدس-بنز». ونحن نسعى لتوفير خدمات لا تُضاهى لصالح عملائنا بهدف ضمان تمتّعهم بتجربة ملكية متكاملة، ونثق أننا عبر هذه المبادرة سوف نستمر بإرساء المعايير لتجربة ملكية السيارات الفاخرة عبر التأكيد على التزامنا بخدمة ورضى العملاء.

وسيكون باستطاعة العملاء اختيار باقة الخدمة التي تلبّي احتياجاتهم وتتوافق مع مركباتهم وتاريخ صنعها. وعلى سبيل المثال، تغطّي الباقة الفضّية ثلاث خدمات خاصة بنوع السيارة وحجم المحرك وتبدأ من 1250 درهماً بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة. والهدف من هذا هو التأكّد من حصول العملاء على راحة البال التامّة عندما يتعلّق الأمر بمركباتهم التي انتهت صلاحية ضمانها.

ومن المبادرات الأخرى المندرجة ضمن عروض نهاية السنة، يبرز التركيز على اعتماد المزيد من الخدمات الرقمية مع عملاء (شركة الإمارات للسيارات)، وهذا يشمل التحويل الرقمي لكامل تجربة العميل عبر تطبيق StarView، سيتم إرسال رابط إلى العملاء عبر رسالة نصية قصيرة مما يتيح للعميل اللقاء افتراضياً من منزله مع الفنّيين المعتمَدين والحصول على صورة متكاملة عن عملية الصيانة والخدمة عبر شرح معمّق بواسطة الفيديو، كما سيتيح لهم الرابط فرصة التواصل مع الفنيين للحصول على آخر التحديثات في الوقت الفعلي حول حالة سياراتهم. بالإضافة إلى إجراء الدفعات اللازمة، كل ذلك في تجربة خدمة سلسة وشخصية.

وتتميّز شركة «الإمارات للسيارات» بكونها تضع العملاء في قلب أعمالها، حيث تطلق حملات خاصّة بالخدمة والصيانة لأجل توفير الحلول الملائمة التي من شأنها أن تساهم دوماً بتعزيز تجربة العملاء.

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