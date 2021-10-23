«فورد إكسبيديشن» بطل العائلة على الطرقات الوعرة

المصدر: دبي- البيان

نجح الصانع الأمريكي العريق «فورد» في إحراج المنافسين، بعد طرح الطراز الجديد «إكسبيديشن» لعام 2022، والتي تعد سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ومصممة خصيصاً للعائلات الباحثة عن مغامرات ممتعة ورحلات قيادة رائعة لا تنسى، وبسعر منافس مقارنة بالسيارات الأخرى من الفئة نفسها. وجاءت السيارات بمجموعة موسعة من الطرازات المختلفة، التي يمكن للعملاء الاختيار منها، وتقنيات مساعدة السائق وتقنيات الاتصال الجديدة، مع تمتعها بكل الإمكانات التقنية للقيادة، ما يجعلها الأكثر قدرة على التعامل مع الطرق الوعرة.

وتوفرت طرازات «إكسبيديشن» بثلاثة خيارات من حيث المحركات، وتبدأ بمحرك EcoBoost القياسي ثنائي الشاحن التوربيني والمقترن بعلبة تروس آلية من 10 غيارات توفر 380 حصاناً، وعزم دوران قدره 637 نيوتن لكل متر، يليه محركHigh Output EcoBoost بقدرة 400 حصان وعزم دوران قدره 650 نيوتن متر لسلسلة بلاتينوم، ثم محركBest-in-Class High Output EcoBoost الأفضل ضمن الفئة بقدرة 440 حصاناً وعزم دوران 705 نيوتن متر.

وتضفي تشكيلة الطرازات الموسعة مزيداً من التفرد والتميز التصميمي على كل سلسلة، بدءاً من سلسلة «إكسبيديشن XL» وصولاً إلى طراز «إكسبيديشن بلاتينوم» المتميز، إلى جانب طرازي «ستيلث» و«تيمبرلاين» الجديدين، بما في ذلك الثلاجة الجديدة في الكونسول المركزي، وتصميم خارجي أكثر جرأة مع مصابيح LED القياسية في الأمام والمصابيح الخلفية المحدثة وخيارات العجلات الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، شهد طراز بلاتينوم الجديد إضافة شبك أمامي جديد بعارضة أفقية مزدوجة، وكشافات للضباب مع لمسات لامعة من الكروم.

وقال مايك كيبلي، كبير مهندسي «فورد إكسبيديشن»: يرسي طراز «إكسبيديشن تيمبرلاين» معياراً جديداً لعملاء السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بالحجم الكامل، ممن يحتاجون إلى مساحة أكبر للركاب وقدرات استثنائية على الطرقات الوعرة، ومحطة متكاملة لخوض الرحلات الاستكشافية والمغامرات الرائعة، وتظهر نتائج أبحاثنا أن أكثر من ثلث عملاء إكسبيديشن يخوضون مغامرات القيادة على الطرقات الوعرة، ويقول نحو 30% منهم إن قدرة السيارة الفعلية على الطرق الوعرة جانب محوري لا يستغنى عنه، وهو ما حرصنا على تقديمه في هذه السيارة.

«ستيلث بيرفورمانس»

وبفضل تصميمها ونظام التعليق الرياضي، تعزز حزمة «ستيلث بيرفورمانس» المخصصة لسيارة «إكسبيديشن 2202» مستويات المتعة والثقة أثناء القيادة مع مستويات القوة الأفضل ضمن فئتها، التي يوفرها محرك EcoBoost عالي الأداء من فورد بسعة 3.5 لترات، والذي ينتج 440 حصاناً من القوة 705 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتشتمل الحزمة المتوفرة في طراز «إكسبيديشن ليمتد» على لمسات عصرية أنيقة باللون الأسود اللامع، بما في ذلك الشبك الأمامي وأغطية المرايا الجانبية والسكك الجانبية للحاملة السقفية والعتبات الجانبية وعتبة باب الصندوق والصفيحة السفلية الواقية للمصد الخلفي، وإطار كشافات الضباب وقوالب المصابيح الأمامية والخلفية. وتبرز ملاقط المكابح الفريدة ذات اللون الأحمر من خلف العجلات الفاخرة المصنوعة من الألمنيوم الأسود بمقاس 22 إنشاً، في حين تظهر شعارات «إكسبيديشن» و«ليمتد» باللون الأسود في مقدمة ومؤخرة السيارة إلى جانب شعار فورد البيضاوي الجديد باللون الأسود.

ولمواكبة المظهر الرياضي المميز لحزمة «ستيلث بيرفورمانس»، يقوم نظام التعليق النشط للتخميد مع نظام متابعة التعليق على الطريق بمراقبة الطريق أمام السيارة، لتوفير تخميد أفضل للتغيرات على الطرقات مثل المطبات، ويوفر ذلك مزيداً من الصلابة في الأمام والخلف مقارنة مع طراز إكسبيديشن ليمتد.

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