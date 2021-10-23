«بيجو 2008».. متعة قيادة حقيقية

المصدر: دبي - البيان

يعبر الطراز الجديد «بيجو 2008»، عن متعة قيادة حقيقية ومرنة، نجح الصانع الفرنسي في ترسيخها لمحبي السيارات الرياضية، لتجسد رؤية العلامة التجارية «بيجو» لمستقبل مشوّق. ومنذ طرحها في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، أثبتت السيارة مكانتها سريعاً، وباتت منتشرة بكثرة على طرق الإمارات، بفضل تصميمها الرياضي الأنيق.

وقام المصنِّع الفرنسي للسيارات عبر «بيجو 2008»، بتصميم سيارة تعزز أكثر مجموعة الطرازات التي يقوم بإنتاجها، حيث وفرت مستويات عالية من القوّة والكفاءة.

وقال راكيش ناير، المدير التنفيذي لدى «Groupe PSA» في مجلس التعاون الخليجي: تشكل «بيجو 2008» إضافة بارزة إلى مجموعة طرازاتنا الرائعة الموجودة في المنطقة. فهي تتمتع بالقوة وبتصميم فريد، وتلبّي طموحاتنا في فتح صفحة جديدة متميزة من تاريخ مركبات الـ «SUV» لدى «بيجو».

وتحتل «بيجو 2008» موقعاً أساسياً ضمن مجموعة «بيجو»، عبر قوّتها وتصميمها المتميّز، وتم طرحها مع نسختين مختلفتين من المحرّكات، بما فيها محرّك سعة 1.6 لتر، مقترن مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ويولّد قوّة تبلغ 115 حصاناً، وعزماً مقداره 150 نيوتن - متر. كما أن هناك محرّكاً قوياً مع شاحن توربيني متصل بنظام نقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وهو يولّد قوّة قدرها 155 حصاناً، وعزماً يبلغ 240 نيوتن - متر لمحبين القيادة الديناميكية المحسنة.

ويتوافق المحرّكان مع أحدث معايير Euro 6، وقد خضعا لاختبارات مناخية قياسية وناجحة، قبل إطلاق المركبة في المنطقة. ولا تتمتّع المحرّكات بالقوّة والاعتمادية العالية فحسب، بل تَعِد أيضاً بتحقيق كفاءة لا تُنافس في استهلاك الوقود، مع المعدل الخاص لمحرّك EC5 عند 14.7 كيلومتراً لكل ليتر، ومعدّل محرّك EB2 عند 17.8 كيلومتراً لكل ليتر.

وتضع «بيجو 2008»، أحدث التقنيات في متناول السائق، وهي بالتالي تطرح تعبيراً جديداً عن نظام i-Cockpit المبتكَر من «بيجو»، والذي ظهر للمرّة الأولى في سيارة «بيجو 2008». ويعتبر هذا النظام الأول من نوعه في العالم ضمن الفئة، وهو يشمل عجلة قيادة مدمجة، لتعزيز السيطرة والإمساك، وشاشة لمس HD كبيرة، والآن، شاشة عرض رأسية ثلاثية الأبعاد (3D) مبتكَرة.

وتحظى شاشة اللمس الوسطية بموضع مثالي، وتتضمّن سبعة مفاتيح تحويل بنمط «مفاتيح البيانو»، يتم عبرها تشغيل خصائص نظام i-Cockpit الرئيسة، بما في ذلك الراديو، مكيّف الهواء، الملاحة، وضعيات ضبط المركبة، الهاتف، انعكاس الهاتف والإنارة المزاجية.

وتقدّم السيارة مجموعة واسعة من أنظمة المساعدة بالقيادة من الجيل الأحدث، وهي تشمل: الكبح النشط لتعزيز السلامة، والمساعدة في الحفاظ على المسار، والتنبيه لزيادة إدراك السائق، المساعدة في تعديل ضوء الشعاع العالي، نظام المراقبة الفعّال للنقطة العمياء.

وبهدف ضمان توفير تجربة قيادة تتميّز بالاتصال الدائم، يتم دمج المعلومات المتوفرة عبر الشاشة الوسطية، من خلال ميّزة الإقران الخاصّة بانعكاس الشاشة، بما فيها تقنيات الاتصال «آبل كاربلاي» و«ميرور لينك» وأندرويد أوتو».

وتلبّي السيارة الطموحات لفتح صفحة جديدة متميّزة في تاريخ مركبات الـ «SUV» من «بيجو»، وهي تتوافق تماماً مع التصميم الحالي للمجموعة، بينما تستعرض شخصيتها الخاصّة. وتتألّق المركبة بقوّة فوق عجلاتها، وتتمتّع بأبعاد مثالية ومظهر قوي وواثق.

وتشكّل مجدّداً الإنارة الحصرية بتقنية LED المصمَّمة بنمط الثلاثة مخالب، ميّزة بارزة ومعبِّرة، كالعادة في مركبة 2008. ويمكن رؤية هذه الإنارة في الليل والنهار من الجهة الخلفية في كل الطرازات، والجهة الأمامية أيضاً ضمن الأضواء الكاشفة في طرازات فئات التجهيزات الأعلى. ووفقاً للوجهة، وسوف تستخدم الأضواء الأمامية تقنية LED في كل الفئات.

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