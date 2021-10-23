«أودي إس 3 سبورت باك» فخامة في ثوب رياضي

المصدر: دبي - البيان

أثبتت شركة «أودي» الألمانية العريقة، مجدداً، قدرتها على التكيف مع متطلبات العملاء الراغبين بتجربة التكنولوجيا الألمانية المتقدمة للغاية، لكن بأسعار مناسبة، وذلك عبر الطراز الجديد المتألق «أودي إس 3 سبورت باك»، والتي تجسد بحق فخامة أودي في ثوب رياضي.

تأتي السيارة بأربعة أسطوانات مع ناقل الحركة «إس ترونيك» سباعي السرعات، أما سعة المحرك فهي 1984، بقوة 290 حصاناً، مع عزم 400 نيوتن لكل متر. وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 250 كيلومتراً في الساعة، وسجلت تسارعاً من السكون إلى 100 كيلو متر في الساعة، في غضون 4.9 ثوانٍ خلال تجربة القيادة. أما استهلاك الوقود داخل وخارج المدينة، فهو 7.2 ليترات لكل 100 كيلومتر.

كما تأتي السيارة بهيكل قوي بألوان متعددة، أبرزها الأحمر الميتاليك، أما المقصورة، فيغلب عليها الألوان الأحمر والأسود. وتتوفر في السيارة العديد من المزايا، أبرزها: مسند للظهر بأربع اتجاهات على المقاعد الأمامية، ونظام الإنذار ضد السرقة، ونظام للتحكم الديناميكي بالقيادة، ونظام للاستشعار الأمامي، وواجهة الهاتف الذكي من أودي، وركن القيادة الافتراضي بلاس من أودي، ومرآة الرؤية الخلفية بنظام التعتيم التلقائي في المقصورة بدون إطار، ونظام صوتي مزود بتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد، ونظام التحكم بالمكابح، والمخصص للسيارات غير المجهزة بمحرك كهربائي، ونظام الفتح السهل المزود بوظيفة «SAFELOCK».

وتتوفر في السيارة أقراص مكابح أمامية وخلفية قياس 17 بوصة، أما أغطية المرايا الخارجية، فتأتي بتصميم من الألمنيوم، ويمكن تعديلها وطيها كهربائياً، والمجهزة بنظام التدفئة، ونظام التعتيم التلقائي على كلا الجانبين.

أما المقصورة، فتأتي بتصميم من الألمنيوم، أما المصابيح الأمامية والخلفية، فتأتي بتقنية LED، ومجهزة بمؤشر الانعطاف الديناميكي. ويتوفر في السيارة نظام مكالمات الطوارئ الأساسي، ومستشعر الضوء والمطر، وغطاء صندوق الأمتعة، الذي يمكن فتحه وإغلاقه كهربائياً، ونظام الملاحة بلاس، المجهز بشاشة الوسائط المتعددة MMI، التي تعمل باللمس، ونظام الراديو بلاس MMI، وفتحة السقف البانورامية الزجاجية، ونظام المساعدة عند ركن السيارة، المجهز بنظام المساعدة على الركن بلاس، والدواسات، ومساند القدم المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والمقاعد الأمامية التي يمكن تعديلها كهربائياً، ونظام التوجيه المتطور، ونظام quattro للدفع الرباعي، ونظام كاميرا الرؤية الخلفية، ونظام تنظيف وغسل النوافذ الخلفية بوظيفة التحكم المتناوب، ونظام تعليق رياضي، وحواف أمامية مضيئة، مزودة بتزيينات من الألمنيوم، ووسائد هوائية جانبية في المقدمة، ونظام الستائر والوسائد الهوائية، وعجلة القيادة الرياضية متعددة الوظائف ثلاثية الأضلاع، والمكسوة بالجلد، والمسطحة من الأسفل، والمزودة بأزرار نقل الحركة.

المقاعد الأمامية الرياضية، ومجموعة صندوق التخزين والأمتعة، ومساند الرأس الخلفية الثلاثة، والزجاج الأمامي المجهز بزجاج عازل للصوت.

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