الإمارات الأكثر استعداداً لانتشار السيارات ذاتية القيادة في المنطقة

المصدر: دبي - أحمد صديق

أكد تقرير صدر عن مؤسسة «بوسطن كونستلنج جروب» أن الإمارات من الدول الأوفر حظاً والأكثر استعداداً للاستفادة من حلول التنقل ذاتي القيادة عند الطلب في المنطقة.

وتوقع التقرير أن يكون نحو نصف المركبات ذاتية القيادة عبارة عن مركبات تجارية بدلاً من مركبات ذات ملكية خاصة، الأمر الذي سيوفر مستويات أعلى من الراحة مقارنة مع خيارات النقل الجماعي التقليدية. ولفت التقرير إلى أنه عند استخدام المركبات ذاتية القيادة في أنظمة النقل العام لتحل محل السيارات الخاصة، فإنه يرجح انخفاض إجمالي الوفيات السنوية بنسبة 37%، وانخفاض إجمالي مساحة مواقف السيارات 35%، مع تقلص حركة المرور بنسبة 4%، وتراجع معدل استهلاك الطاقة بنسبة 12%، وأيضاً ستنخفض تكاليف النقل بنسبة 13%، بينما ستنخفض أوقات الرحلات أيضاً بنسبة 3%، وفي الوقت نفسه، سوف ينخفض إجمالي الرحلات التي يقوم بها السكان باستخدام السيارات الخاصة بنسبة 27% وباستخدام النقل العام بنسبة 2%، عند مقارنتها مع النماذج الحالية والمتوقعة في المستقبل، في حين تمثل كل من سيارات الأجرة والحافلات ذاتية القيادة 11% من الرحلات سنوياً.

واحتلت الإمارات المرتبة الثامنة، في قائمة الدول العشر الأوائل لمؤشر الجاهزية للمركبات ذاتية القيادة لعام 2020 في الاستطلاع السنوي الذي تجريه شركة «كي بي إم جي إنترناشيونال»، متقدمة على المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وكندا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا.

ووقعت دبي في أبريل الماضي اتفاقية مع شركة «جنرال موتورز - كروز» تهدف إلى تشغيل سيارات ذاتية القيادة اعتباراً من عام 2023، حيث تهدف الإمارة إلى تحويل 25 % من إجمالي رحلات التنقّل فيها إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030.

وتؤكد تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة «لوسيد جروب» الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية ما تخطط له دبي في انتشار السيارات ذاتية القيادة بحلول 2030، فقد قال إنه ليس من المرجح أن تنتشر سيارات الأجرة ذاتية القيادة على الطرق قبل عشر سنوات من الآن. وأضاف بيتر رولينسون، كبير المهندسين السابق في شركة تسلا، أثناء فعاليات قمة رويترز للسيارات: أعتقد أن أمامنا عشر سنوات قبل أن نرى أساطيل من سيارات الأجرة الآلية. إنها لن تظهر في أي وقت قريب حتى مع استخدام أنظمة الاستشعار الأكثر تطورا في العالم.

وتعد السيارات ذاتية القيادة جزءاً من ثورة التكنولوجيا التي نعيشها حالياً. وفي إطار اللحاق بالركب التكنولوجي الذي يطال كل مجالات الحياة، أرست دبي بشكل خاص نظام نقل عام عالي المستوى قوامه: مترو دبي والترام والحافلات، التي تستخدم التقنيات الأحدث، حيث يمكن للركاب تتبعها في الوقت الفعلي، من دون الإغفال عن أسطول ضخم من سيارات الأجرة التي تخدم الناس.

وأكد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لـ«الشركة العربية للسيارات» أن التحول التكنولوجي سيكون هو اللاعب الرئيس في القطاع في السنوات المقبلة، فطوال 50 عاماً، كان سوق السيارات سوقاً تقليدياً في عملية البيع والشراء، ولكن الخمس سنوات القادمة، سوف يشهد السوق تحولاً جذرياً، لم يشهده طوال نصف قرن.

وأردف قائلاً: إن التطور التكنولوجي طال قطاع السيارات، مثل غيره من القطاعات، حيث نجد أن السيارات الحديثة، باتت تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتجعل السائق مرتبطاً بكل شيء حوله، ويستطلع رؤية كل شيء بزاوية 360 درجة. أيضاً التطور التكنولوجي جعل السيارة مرتبطة بسيارات أخرى، أو بمراكز الخدمة التابعة لها، لمعرفة كل شيء عن السيارة، فضلاً عن التوجه المتسارع والمذهل في صناعة السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

وقال فنسنت وينن، المدير الإداري الأول لسوق الإمارات في «الفطيم السيارات»: فيما يتعلق بمفهوم القيادة الذاتية للسيارة، تخطّط مجموعة «تويوتا» ومن ضمنها علامة «لكزس» لإطلاق مركبات جديدة ذاتية القيادة عندما يحين الوقت المناسب. كما أن مركبات «لكزس» كافة تدعم حاليّاً تقنيات متطّورة تندرج ضمن المرحلة الأولى لنظام القيادة الذاتية، وتضم أنظمة الأمان مثل نظام التحذير من مغادرة المسار ونظام تثبيت السرعة المتكيف، اللذين يعد وجودهما ضرورياً لتصنيع السيارات ذاتية القيادة.

وقال فيكتور دالماو، المدير التنفيذي لشركة «فولكس واجن الشرق الأوسط»، إن قطاع صناعة السيارات سوف يتطور بشكل مذهل في السنوات المقبلة، فقد أصبح السوق أكثر تنافسية من أي وقت مضى، وفرض الوضع الطبيعي الجديد تحديات على الاقتصادات العالمية مع انخفاض طلب العملاء والتغيرات غير المسبوقة في سلوك المستهلكين. وتركت هذه العوامل آثاراً استثنائية على صناعة السيارات، ما دفع جميع شركات السيارات إلى إعادة تقييم عملياتها التجارية.

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