"جينيسيس جي في 70" تفوز بلقب "أفضل سيارات SUV لهذا العام" في أمريكا

المصدر: يونهاب

أعلنت مجموعة هيونداي موتور أمس الأربعاء أن سيارة "جينيسيس جي في 70" حصلت على لقب أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) لهذا العام من مجلة "موتور تريند" الأمريكية، متفوقة بذلك على المنافسين البارزين من فورد موتور وستيلانتس.

وقالت هيونداي في بيان إن "جينيسيس جي في 70" تفوقت على 35 طرازا منافسا مثل "Bronco" و"Mustang Mach-F" من فورد، و"Grand Cherokee " و"Wrangler 392" و"Wrangler 4xe" من جيب من حيث التصميم والأداء الرياضي والقيمة وميزات السلامة.

يذكر أن ستيلانتس هي شركة مشتركة بنسبة 50:50 تم إنشاؤها مؤخرا من خلال اندماج شركة صناعة السيارات الأمريكية "فيات كرايسلر أوتوموبيل" وشركة صناعة السيارات الفرنسية "مجموعة بي أس إيه". وتبيع ستيلانتس سيارات جيب.

وتعد "جي في 70" ثاني سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من ماركة "جينيسيس" المستقلة لمجموعة هيونداي بعد "جي في 80"، التي تصدرت عناوين الصحف في وقت مبكر من هذا العام عندما نجا أسطورة الغولف تايغر وودز في حادث سيارة بمركبة واحدة في كاليفورنيا.

وفي سبتمبر، حصلت "جي في 70" على تصنيف أفضل اختيار للسلامة من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)، منظمة سلامة السيارات الأمريكية.

وبلغت مبيعات السيارة 5,274 وحدة حتى الشهر الماضي في السوق الأمريكي. وتم طرحها في السوق في يوليو الماضي.

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