رينو ماستر: فن المساحة المعززة بالتكنولوجيا وسمات الراحة

المصدر: دبي - البيان

بفضل حرصها على تجديد الابتكار، ودعمه بمزيج من المساحة والتكنولوجيا، تمكنت رينو ماستر من ترسيخ مكانتها بعد إضافة العديد من الخصائص العملية إلى تجربة القيادة. وتم تصميم هذه السيارة لضمان محافظتها على راحة السائق من خلال الوصول إلى كافة الوظائف بسهولة، لتحقيق أفضل مستويات القيادة والتحكم في فئتها.

وتوفر رينو ماستر أعلى مستويات الإتقان مع الكثير من ميزات الأداء التي تضاف إلى جاذبيتها للتوصل إلى قيادة مريحة. وصممت السيارة لتوفر مساحة شحن تتراوح من 8 إلى 17 متراً مكعباً، ما يعني إضفاء المزيد من خصائص الأداء الفريدة والسمات المميزة لعلامة رينو. ومن خلال خيارات قواعد العجلات القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة، فقد صممت هذه الشاحنة من أجل جميع احتياجات التوصيل الممكنة.

وتم تعزيز الشاحنة بابتكارات متطورة لرفع مستوى السمات الديناميكية للقيادة، كما أنها تقدم دعماً استثنائياً للسائق لمساعدته على التحكم الكامل برحلته. وتم تطوير الأنظمة المساعدة على نحو يراعي احتياجاته. ونخص بالذكر هنا كاميرا الرؤية الخلفية التي تساعده على الاصطفاف في الأماكن الضيقة بسهولة.

وعلاوة على ذلك، لا يشعر السائق بتقييد مدى رؤيته رغم المساحة الفسيحة، ويعزى ذلك إلى تصميمها الواضح والحديث. وتوفر أدوات التحكم المريحة المصممة حسب الطلب قابلية التعديل، ما يجعل قيادتها تجربة مريحة إلى أعلى قدر ممكن. وتكتمل هذه المواصفات مع وجود العديد من حجرات التخزين سهلة الاستخدام، لتخلق أجواءً مثالية داخل المقصورة، يضاف إليها جاذبيتها الاحترافية.

وبفضل النظام المحسن لتكييف الهواء ونظام عزل الصوت المذهل، فقد أصبح من السهل الاستمتاع برحلة مريحة وفعالة جداً. وبالنسبة إلى السائقين المتحمسين والطموحين، تتوافر في الشاحنة مجموعة من الميزات التي اشتهرت بها علامة رينو، ومنها خيار تحويلها إلى محطة عمل كاملة. وتوفر اللوحة الدوارة ومنطقة التخزين الداخلية الرائعة مساحة واسعة للحفاظ على جميع الأدوات المتعلقة بالعمل على مسافة قريبة جداً من السائق.

وتدعو رينو من العربية للسيارات عملاءها المهتمين لتجربة والاستمتاع براحة لا تضاهى، واستكشاف المستوى المتفوق من التألق، ما يضمن لهم رحلات قيادة خاصة تأخذهم إلى عالم جديد من الراحة التامة.

وتوجد رينو ماستر الآن في جميع صالات العرض التابعة للعربية للسيارات في دبي والشارقة والمناطق الشمالية لاختبار قيادتها، وللتعرف إلى الدمج المثالي للمساحة والتكنولوجيا وخصائص الراحة، لتظل الرحلة تجربة خالدة في الأذهان.

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