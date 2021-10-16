"لو ريس" من "يونايتد نوود" سيارة ذات مفهوم مستقبلي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

هذه ليست سفينة فضاء ولا عرضاً لجهاز ايفون المقبل، إنها السيارة ذات المفهوم المستقبلي "لو ريس"، من تصميم "يونايتد نوود".

وكما تبين فقد أصبح الجسر بين الاناقة والأحذية الرياضية وعالم تصميم السيارات أقصر فأقصر. وبفضل عدد لا يحصى من الفنانين والمبدعين في العالم يتم تجاوز حدود التصميم واعادة كتابته باستمرار مما يمنحنا المزيد من الأشياء المثيرة، مثل تلك السيارة.

وهذه السيارة النموذجية هي واحدة من أربعة نماذج أولية بتكليف من مؤسس "يونايتد نود" المصمم الشهير ريم كولهاس كنسخة منخفضة الدقة من "لامبورغيني كاونتاش". وكان النموذج الأول من الأربعة قد فاز بجوائز عدة.

وعلى الرغم من التسمية، يفيد موقع "هايسنوبيتي" أن السيارة كل شيء ما عدا منخفضة الدقة.

فيغطي ألواح الهيكل المصقولة من البولي كربونيت هيكلاً فولاذياً يتميز بفتحة كهربائية ومقاعد ترادفية من المعدن المطلي وعجلة قيادة من الكروم. وهذا التصميم المستقبلي غير التقليدي تماماً يتماشى مع تصاميم الأحذية الجريئة من "يونايتد نوود"، بما في ذلك الكعب المطبوع بطابعة ثلاثية الابعاد الذي يشبه معلم من المستقبل.

لكن لا يتمكن الناس من مشاهدة السيارة وهي تتنافس على الطريق مع غيرها في وقت قريب حيث أن سيارة " لو ريس" غير مسجلة للاستخدام في الشارع.

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