25 % تراجع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا

المصدر: بروكسل – وكالات

تراجعت تسجيلات السيارات الجديدة في أوروبا خلال سبتمبر، في ظل النقص في أشباه الموصلات الذي ازداد سوءًا عندما أدى تفشي «كوفيد-19» إلى الإضرار بمرافق تغليف واختبار الرقائق المعطلة في جنوب شرق آسيا.

وأظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية تراجع تسجيلات السيارات الجديدة 25% إلى 972.72 ألف سيارة، وهو المستوى الأدنى الذي يسجل خلال شهر سبتمبر منذ 1995.

وكان أداء «دايملر» الأسوأ بين شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى خلال سبتمبر، إذ انخفضت عمليات التسليم إلى النصف تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تراجعت تسليمات كل من «فولكس فاجن» و«ستيلانتس» بحوالي 30% خلال سبتمبر على أساس سنوي، وانخفضت تسليمات كل من «رينو» و«بي إم دبليو» 24% لكل منها.

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