مدير عام «رولز - رويس» في دبي والمناطق الشمالية لـ«البيان»: 2021 عام تعافي مبيعات السيارات

المصدر: دبي - أحمد صديق

أكد ممدوح خير الله، مدير عام «رولز - رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي دبي والمناطق الشمالية، أن 2021 كان هو عام تعافي مبيعات السيارات بعد أن ضربت جائحة «كورونا» كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم.



وقال ممدوح خير الله في تصريحات مع «البيان»: وفقاً لمؤشرات الطلب اللافتة بشكل عام في الأسواق خلال النصف الأول من العام الجاري، نجد أن القطاع تعافى بشكل كبير، ومن المتوقع أن تستمر نفس المؤشرات خلال النصف الثاني، وهو ما تؤكده التعاقدات والمؤشرات الأولية للسوق.



ورداً على سؤال حول أزمة أشباه الموصلات العالمية.. قال ممدوح خير الله: بدأت الأزمة عند تم إغلاق مصنع تايوان لأشباه الموصلات، والذي كان يورد لنحو 90 % من الشركات التي تعتمد صناعة منتجاتها على تلك الرقائق، وهو ما سبب أزمة كبيرة لتلك الشركات. وأضاف: بالنسبة لقطاع السيارات كان التأثير كبيراً جداً خاصة إذا ما علمنا أن هناك طرز من السيارات تستخدم ما بين 4000 إلى 5000 رقاقة في السيارة الواحدة، وهو ما صعب على الشركات مواصلة إنتاجها، والدليل على ذلك أن هناك العديد من المصانع أغلقت وأوقفت إنتاجها؛ لأن مستقبل الأزمة ما زال غير واضح.



وأشار خير الله إلى أن صناعة الرقائق تتطلب استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات، كما أن بناء مرافق تصنيع أشباه الموصلات يستغرق من عامين إلى 3 أعوام. وقد واجه مصنعو الرقائق زيادة مفاجئة في الطلب لتجهيز المنتجات الإلكترونية وسط ارتفاع الطلب على أجهزة الكمبيوتر ومشغلات الألعاب الإلكترونية في ظل أزمة كورونا وما واكبها من عمل عن بعد وحجر منزلي، ما أثر بدوره على قطاع السيارات.



وحول تأثير تلك الأزمة على شركة «رولز - رويس»، قال ممدوح خير الله: إن «رولز - رويس» جزء من شركة كبيرة وهي «بي إم دبليو» والسيارات الفاخرة لم تتأثر بالأزمة، حيث تعطي شركات السيارات أولوية للسيارات الفاخرة من حيث توفير أشباه الموصلات والرقائق اللازمة لصناعتها.



وحول سوق السيارات الفاخرة في الإمارات، قال: تتمتع الإمارات ببنية تحتية قوية ومناسبة لاحتضان السيارات الفاخرة وعلى رأسها رولز رويس. كما تعد الإمارات من الدول الأكثر أماناً وثقة لعملاء السيارات الفاخرة، حيث يمكنهم قيادة هذا النوع من السيارات من دون خجل أو قلق أو خوف، مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى حول العالم. وأضاف إن الإمارات تحتل أعلى المراتب بين الأسواق الأكثر مبيعاً لسيارات «رولز - رويس» مقارنة بعدد السكان في العالم، كما تؤكد الأرقام نمو أعمال الشركة بالدولة بشكل مستمر.



وحول وجود خطط لدى «رولز - رويس» الإمارات في المرحلة المقبلة، قال: لدينا خطة لمضاعفة مركز الخدمة لدينا، وسوف يكون أكبر مركز خدمة في العالم لـ«رولز - رويس» وسيكون مكانه في شارع الشيخ زايد.

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