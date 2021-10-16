«هوندا أكورد 2021».. تصميم أنيق ومزايا جديدة

المصدر: دبي - البيان

يعد الطراز الجديد من سيارة «هوندا أكورد 2021»، والتي أطلقتها المشروعات التجارية، الموزّع الحصريّ لسيارات هوندا في الإمارات، وإحدى شركات مجموعة الفطيم للسيارات، شكلاً جديداً من التصميم مدعماً بمزايا كثيرة لم تتوفر في الطرز السابقة.



وتتألق السيارة ضمن فئة السيدان متوسطّة الحجم بمحرّكي تيربو سعة 1.5 ليتر و2.0 ليتر، ما يعزّز الطابع الأنيق والرياضي. وتتوفر الآن السيارة في جميع صالات عرض هوندا بالإمارات، في طرز مختلفة تناسب متطلّبات العملاء من بينها طراز «Sport» الرياضي الذي يتألق مع تحديثات لتصاميمه الداخلية والخارجية بما في ذلك التشطيبات الجديدة بلون بيانو بلاك، والعجلات المعدنية قياس 18 بوصة والمقطوعة آلياً، واللون الجديد للمقصورة الداخلية والمستوحى من قاعة الحفلات الموسيقية، ومزايا متطورة تمت إضافتها لتعزيز السلامة والاتصال.



وتمتاز السيارة بإطلالة منخفضة أكثر عرضاً، وهيكل متين ببنية من قطعة واحدة مع شاسيه متطور وخفيف الوزن. وتعبيراً عن فكرة «الثقة المطلقة» في جميع عناصر التصميم والأداء، وتقدم السيارة للسائقين مستوى رفيعاً من الجودة وكفاءة استهلاك الوقود، وديناميكيات قيادة غير مسبوقة، مع أحدث جيل من تقنيات هوندا المتطورة للسلامة ونظم مساعدة السائق.



وتقدم المشروعات التجارية – هوندا خمسة طرز من السيارة هي: LX، وLX Sport، وEX وEX-L وجميعها مزوّد بمحرّك سعة 1.5 ليتر تيربو. ويتمثل الطراز الخامس والأعلى في موديل أكورد بطراز Turbo Sport والمزوّد بمحرّك سعة 2.0 ليتر تيربو، ومجموعة واسعة من التقنيات والتحسينات للمقصورة الداخلية والهيكل الخارجي.



وخضعت السيارة لإعادة تحديث وتصميم من الخارج والداخل مع مصدّ أمامي جديد، وشبك أمامي علوي وسفلي أعرض، والتي تعطي السيارة إطلالةً أكثر رقيّاً وحِدّة. يمتزج الشعاعان العلوي والسفلي للأضواء الأمامية نوع LED (المتوفّرة على طراز 2.0 Turbo) بشكل طبيعي مع الجناح الصلب والشبك العلوي. بالنسبة لطرز Sports، تمت إضافة لمسات بلون أسود لامع، ابتداءً من الهوائي على شكل زعنفة القرش، المرايا الجانبية، مع الجناح الهوائي الخلفي الذي يكمل تصميم الشبك الأمامي باللون الأسود واللمسات التصميمية على الجزء العلوي للأبواب. كذلك، يتواصل مفهوم الأسود اللامع في العجلات المصقولة آلياً قياس 18 بوصة (في فئات Sports)، مما يجعل هوندا أكورد 2021 تبرز حقاً عن الموديلات الأخرى. تتمتع الفئات الأخرى بعجلات من الألمنيوم قياس 17 بوصة أُعيدَ تصميمها.



وتسمح المقصورة المستوحاة من قاعات الحفلات الموسيقية برؤية متواصلة إلى جانب مزايا جديدة متطورة وراقية توفر الراحة إلى جانب سهولة استخدامها. والآن، جاء القسم الداخلي في السيارة بلون البيج إلى جانب الجلد وخيارات بلون داخلي أسود. وتتميّز المقصورة الداخلية بتصميم مصقول، ورحابة واسعة، وتجهيزات منظّمة، والتي تضمن وضع كل ميزة تماماً، حيث يحتاج إليها السائق، لكي يحافظ على السيطرة الكاملة في جميع الأوقات.



وتم تجهيز أكورد 2021 بشاحن لاسلكي (فئة EX-L وأعلى) وبمنفذين USB جديدين في الخلف (فئة EX وأعلى) لشحن سهل وسريع. وتقدم لوحة العدادات المتميزة بتصميم واضح وأنيق تكنولوجيا متطوّرة للقيادة بأبسط الطرق، مع عرض للمعلومات الأساسية مباشرة في مستوى الرؤية لقراءة فورية، مثل العرض على الزجاج الأمامي الذي يعرض معلومات مهمة مثل السرعة، الاتجاه والمكالمات الواردة، وكلّها في مستوى رؤية السائق.

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