المصدر: دبي - البيان

تعد «رينج روفر إتش إس تي» سيارة لكل الطرق ومثالاً رائعاً للجمع بين القيادة على الطرق الوعرة والعادية، كما أنها ضمن الطرز الأكثر أناقة من الصانع الإنجليزي.



وتتمتع السيارة بخصائص الدفع الرباعي التي تصلح للقيادة لمسافات طويلة وأفضل ما في الأمر الأداء متوسط ​​المدى من المحرك الذي يتميز بعزم دوران رائع، إذ يأتي بسعة 3 لترات سوبر تشارج وشاحن توربيني بقوة 400 حصان. وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر في 5.9 ثوانٍ. كما تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.



أما المقصورة الداخلية للسيارة فتأتي من خشب أبنوس مع مقاعد من الجلد المثقب باللون الأبنوسي، وعجلة قيادة من القماش وبطانة سقف من القماش باللون الأسود الأبنوسي. وهناك لوحة للتحكم وللمعلومات والترفيه مقاس 12 بوصة تلبي احتياجات السائق كافة بكل سرعة ويسر. كما يتوافر نظام إضاءة داخلية محيطة قابلة للتكوين حسب اختيار السائق.



من الخارج، تتوافر السيارة بعدة ألوان ومنها الأحمر مع سقف بلون أسود متباين. وتأتي العجلات بمقاس 22 بوصة بخمسة قضبان منقسمة مع لمسات نهائية باللون الأسود اللامع وهو لون اختياري حسب طلب العميل. كما تأتي بمصابيح أمامية من نوع «LED» مع مصابيح قيادة نهارية متميزة وشعاع قيادة متقدم.



وتتمتع السيارة بنظام تعليق هوائي رباعي الزوايا يتضمن ارتفاع الوصول التلقائي ومستشعر مسافة الركن الأمامي والخلفي مع شاشة عرض مرئية ونظام المساعدة على الركن الخلفي، وإغلاق استشعار السيارة. أما الباب الخلفي أو ما نطلق عليه صندوق السيارة فإنه يعمل بالطاقة ومن دون استخدام اليدين، وإغلاق الباب يتم بشكل ناعم للغاية.



ومن المزايا الكثيرة في السيارة التوجيه المعزز كهربائياً، والدفع الرباعي، والفرامل المانعة للانغلاق، وبرنامج الثبات الإلكتروني «ESP»، والفرامل الإلكترونية، والتحكم الإلكتروني في الجر، والتحكم في نزول المنحدرات، والتحكم في فرملة المنعطفات، والتحكم الديناميكي في الثبات، وفرامل الانتظار الكهربائية.

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