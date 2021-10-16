«باليسيد 2021».. إضافة جريئة لطرازات «هيونداي»

المصدر: دبي - البيان

منذ طرحها في أسواق الإمارات أوائل العام الجاري، لقي الطراز الجديد كلياً «باليسيد 2021» استحساناً كبيراً من عملاء الصانع الكوري «هيونداي»، حيث رأوها إضافة جريئة إلى تشكيلة طرز «هيونداي» من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات في أسواق المنطقة.



تم تصميم «باليسيد» ذات الأبعاد الأكبر طولاً وعرضاً وارتفاعاً من أبعاد مركبة «هيونداي» الشهيرة «سانتافي»، على شاسيه جديد كلياً مصممّ خصيصاً للمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع رحابة استثنائية لمقاعد الصفين الثاني والثالث في المقصورة التي تضمّ ثمانية مقاعد، إلى جانب منطقة واسعة للشحن ومرونة في إعادة تشكيل المقاعد.



وتأتي المركبة مع باقة من التصاميم الأنيقة والمبتكرة، والتي تتميز بتصميم خارجي وتشطيبات داخلية فاخرة، مع مستويات جديدة من قدرات القيادة على جميع الطرق وفي الأحوال الجوية كافة، فضلاً عن الكفاءة في القيادة وتقنيات الراحة والسلامة، ومزايا الرحابة الداخلية.



وتعد «باليسيد» السيارة العائلية المثالية بأناقتها وإمكانياتها العملية، وهندستها التي تُظهر الاهتمام براحة جميع الركاب وسلامتهم. وتشكّل المركبة الجديدة إضافة مهمة لتشكيلة «هيونداي» من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة في فئاتها، وهي أكبر حجماً بدرجة واحدة مقارنة بالطرز الحالية، مقدّمة للمستخدمين خياراً تنافسياً جديداً في شريحة تُعدّ مهمة في معظم أنحاء المنطقة.



ويضفي تصميم «باليسيد» على المركبة طابعاً بهياً يوحي بأناقة لا تكلّف فيها جديرة بالمركبات الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات. ففي المقدمة، تحيط المصابيح الأمامية المركبة ذات الإنارة العمودية المتصلة، بالشبك الكبير ذي الفتحات متوالية الانحدار، كما يخلق المظهر الجانبي القوي والممتد لمقدمة المركبة، بدوره حضوراً مثيراً للإعجاب على الطريق، بينما توضح الأعمدة الجانبية الخلفية العريضة والنوافذ الجانبية البانورامية المساحة الواسعة للمقصورة، أما الجوانب والرفارف الممتلئة فتُبرز ما تتمتع به المركبة من قوة ومهابة.



ويجمع التصميم الداخلي للمقصورة بين الشعور بالراحة والاسترخاء، ما يخلق بيئة هادئة للمغامرات العائلية وأجواء فسيحة ومريحة. وتمّ التركيز على المزايا التي تحظى بتقدير العائلات، وجود سبعة منافذ «USB» موزعة في صفوف المقاعد الثلاثة، و16 حاملاً للأكواب، ويشتمل نظام الصوت على وظيفة اتصال داخلي «Driver Talk»، تمكن السائق من التحدث المباشر بهدوء مع الركاب في الصفوف الخلفية، واختيار نمط «الهادئ» الذي يقوم بإيقاف تشغيل السماعات الخلفية في حين يتيح للسائق والراكب الأمامي مواصلة الاستماع إلى الصوت، كما تضم فتحات تهوية تكييف ذات تصميم مبتكر لتتيح انسياب الهواء بهدوء ومرونة عالية من أجل ضمان أجواء مريحة لجميع الركاب.



وتضم الهيئة الأمامية في المقصورة، شاشة النظامين الصوتي والملاحي العاملة باللمس والتي تأتي بهيئة عريضة بقياس 10.25 بوصات، ويمكن توصيل جهازين بالمركبة في وقت واحد عبر البلوتوث، فيما تتكامل أنظمة المعلومات والترفيه مع النظامين «آبل كاربلاي» و«آندرويد أوتو»، وهناك لوحة شحن لاسلكي لإمداد الأجهزة المحمولة المتوافقة مع تقنية الشحن اللاسلكي، بالطاقة.



ويحل زر تغيير التروس بالسلك، محلّ عصا تغيير التروس التقليدية من أجل توسعة المساحة المتاحة في الكونسول الوسطي، ويعمل جهاز العرض العلوي، في المقدمة، على عرض معلومات القيادة المهمة، كالسرعة وإرشادات الملاحة، على الزجاج الأمامي على امتداد خط نظر السائق لضمان تركيزه الدائم على الطريق.



ويساهم هيكل «باليسيد» شديد الصلابة في تعزيز حماية الركاب، لا سيما مع التراكيب الهيكلية السفلية والجانبية القوية التي تعمل على زيادة تشتيت الطاقة في حال وقوع أي اصطدام. كما تحتوي المركبة الجديدة على ست وسائد هوائية قياسية؛ اثنتين أماميتين، واثنتين على كل من الجانبين، ومزوّدة بعدد من تقنيات السلامة المعيارية المتقدمة التي تشمل أنظمة متطوّرة لمساعدة السائق ضمن باقة تقنيات السلامة «سمارت سينس» من «هيونداي».



وتأتي السيارة بجنوط مقاس 18 بوصة أو 20 بوصة، وفتحة سقف مزدوجة، وفي الخلف حصلت على مصابيح خلفية مجمعة بتقنية LED، ومصابيح ضباب خلفية. كما تمتلك العديد من أنظمة الأمان منها نظام تحذير التصادم في النقاط العمياء، ونظام مساعدة تجنب الاصطدام الخلفي، ومساعدة تفادي التصادم الأمامي، و6 أكياس هوائية. كما تأتي السيارة بمحرك بنزين سعة 3.8 لترات يولد قوة 295 حصاناً وعزم دوران قدره 355 نيوتن.

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