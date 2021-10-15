لكزس .. القوة والفخامة في رباعية دفع جديدة

المصدر: البيان

استعرضت لكزس سيارة LX الجديدة التي وصفها الكثيرون بأنها من بين أكثر المركبات رباعية الدفع تطورا وأناقة وقوة بنفس الوقت.

وتأتي المركبة الجديدة بحجم شبيه بحجم سيارات لاند كروز الجديدة من تويوتا، لكن هيكلها أتى بتصميم أكثر انسيابية وعصرية، وهيكلها المصنوع من الألومينيوم المتين جعلها أخف بـ 200 كلغ تقريبا، أما ارتفاع هيكلها عن الأرض فجاء بمقدار 285 ملم وفق روسيا اليوم.

وجهزت هذه السيارة بمصابيح أمامية متطورة تعمل بتقنيات LED مجهزة بنظام BladeScan AHS التكيفي الذي يحرك المرايا الداخلية للمصابيح بحيث تتناسب الإضاءة مع الحركة بشكل ممتاز، كما جهزت بعجلات بمقاس 22 إنشا وأنظمة تعليق خاصة تجعل من حركتها سلسلة حتى على أكثر الطرق وعورة.

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