«نيسان» تطلق حملة «فلنتحرّك مع انطلاق إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

تزامناً مع انطلاق أنشطة التواصل مع الجمهور في «إكسبو 2020 دبي»، أعلنت نيسان عن حملتها الجديدة بعنوان «فلنتحرّك»، والتي تجمع بين رؤية نيسان لمستقبل التنقل وشعار (إكسبو 2020 دبي) «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وأطلقت نيسان بصفتها الشريك الرسمي لقطاع السيارات في «إكسبو 2020 دبي» هذه الحملة المخصصة للتشديد على أهمية صنع مستقبل أكثر استدامة، من خلال استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق هدف الشركة المتمثل بتعزيز الابتكار لإثراء حياة الإنسان.

وتدعو نيسان الجماهير من خلال حملة «فلنتحرّك» إلى الانضمام إلى العلامة التجارية في العمل على إرساء مستقبل أكثر ذكاء واستدامة واتصالاً، وللتفكير في ما الذي يدفعهم للحركة كالفضول أو الأمل أو الشغف. وتعكس الحملة مكانة نيسان كونها علامة مبتكرة قائمة على التكنولوجيا، حيث تسعى دائماً لتكون في طليعة الشركات التي تصيغ مستقبل التنقل، وتثري حياة الإنسان من خلال إيجاد حلول للتحديات البيئية والمجتمعية وتحقيق أثر إيجابي، يعود بالمنفعة على الإنسان والكوكب.

وتمّ إطلاق حملة نيسان الخاصة بـ«إكسبو 2020 دبي» تحت عنوان «فلنتحرّك» عبر فيلم قصير وملهم يركّز على المستقبل ويلقي الضوء على أحدث الابتكارات والمفاهيم والتكنولوجيات، على أن تستمر الحملة بنشر محتوى إبداعي على المنصات الرقمية للعلامة التجارية، وعبر المحطّات الإذاعية واللوحات الإعلانية في المنطقة. وسيتاح لزوار «إكسبو 2020 دبي» الاطلاع مباشرة على الحملة من خلال أنشطة رقمية تفاعلية سيتم إطلاقها على المنصة الرقمية للشركة طيلة فترة الحدث الدولي، الذي يستمر على مدى ستة أشهر.

وقال تييري صباغ، المدير التنفيذي لشركة نيسان الشرق الأوسط: تقود خبرة نيسان العالمية وتراثها الإقليمي العريق ورؤيتها التطلعية نموّنا المستمر، حيث إننا ملتزمون بإرساء مستقبل التنقل في كل أسواق المنطقة. ومن خلال اعتماد نهج يركّز على الناس، ويتوافق مع هدف العلامة التجارية المتمثل بتعزيز الابتكار لإثراء حياة الإنسان، تتيح لنا حملة «فلنتحرّك» توحيد كل أهدافنا في إطار ملهم ومستقبلي، وتوجيه دعوة مفتوحة لاستكشاف مستقبل التنقل. وسيلقي «إكسبو 2020 دبي» الضوء على خبرة نيسان التكنولوجية المتقدمة وتراثها الإقليمي وسعيها الدائم للابتكار.

من جانبه، قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في «إكسبو 2020 دبي»: يشكّل «إكسبو» الدولي منصة تزدهر فيها الابتكارات ومواقع اختبار لتقنيّات الجيل القادم. ونحن على قناعة في «إكسبو 2020 دبي» بمدى تأثير التكنولوجيا ومساهمتها في بناء مستقبل أكثر أماناً وإنصافاً واستدامة للجميع، وسيسلط الحدث الضوء على الأفكار والابتكارات والتقنيات الرائدة التي تصيغ مستقبل عالمنا. كما تتماشى حملة «فلنتحرّك» مع فلسفتنا ونحن متحمسون لرؤية الابتكارات التي ستطرحها نيسان في «إكسبو 2020 دبي».

وستزوّد نيسان «إكسبو 2020 دبي» بأسطول يضم أكثر من 600 من أحدث طرازات العلامة من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، بما في ذلك باترول الشهير وسيارات السيدان من بينها وألتيما المتطورة تكنولوجياً. كما ستقدم لزوار معرض «إكسبو» لمحة عن الفصل التالي من مسيرة علامة نيسان في مجال التنقّل والمرتكز على تراث الشركة العريق في قطاع السيارات. وسيشكّل «إكسبو 2020 دبي» الأول من نوعه على مستوى المنطقة فرصة لنيسان للمشاركة في نقاشات وحوارات لافتة حول النقل المستدام وتطوير المدن الذكية.

وتعمل نيسان نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث تواصل طرح ابتكارات تثري حياة الإنسان، وستسهم مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي» بصفتها الشريك الرسمي لقطاع السيارات في «إكسبو 2020 دبي» في تسريع التحول نحو التنقل المستدام في منطقة تتمتع بإمكانات هائلة. وانطلاقاً من هذه الجهود، ستصبح كل سيارات نيسان الجديدة كلياً في الأسواق الرئيسية كهربائية بحلول عام 2030 بفضل الإنجازات التي تحققت في تكنولوجيا نيسان المعروفة بتقنية e-POWER. وفي إطار سعي الشركة إلى تحقيق الحياد الكربوني، كشفت نيسان أيضاً في شهر يوليو الفائت عن مركز EV36Zero الرائد لتصنيع السيارات الكهربائية، والذي تبلغ تكلفته مليار جنيه استرليني، ويهدف إلى تسريع المسيرة نحو الحياد الكربوني.

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