«إنفينيتي» تكشف عن حملتها لسيارة «QX80»

المصدر: دبي - البيان

تستقبل العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، شهر أكتوبر بحملة خاصة لسيارة إنفينيتي QX80، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والفاخرة التي تمزج بشكل استثنائي بين الأناقة والراحة.

وعند شراء QX80 خلال شهر أكتوبر، سيحصل العميل على خدمة مجانية لأربع سنوات/ 80,000 كيلومتر، وتأمين مجاني لعام واحد. وبما أن إنفينيتي تحرص دائماً على تقديم المزيد لعملائها، ستقدم للأشخاص الذين يحملون تذاكر «إكسبو 2020 دبي»، خصماً نقدياً بقيمة 2020 درهماً.

وتمتاز إنفينيتي QX80 بمواصفات هندسية عالمية تتوافق مع سماتها الجمالية الفائقة، ومن أبرزها محركها القوي V8 بسعة 5.6 لترات بقوة 400 حصان وعزم دوران قدره 560 نانومتر، وصمّم لتحدي جميع المفاهيم المسبقة للقيادة في رحلات المسافات الطويلة، يضاف إلى ذلك سبعة مستويات للسرعة من خلال ناقل الحركة الأوتوماتيكي ونظام التحكم التكيفي خلال التبديل في أثناء القيادة.

وتعتمد إنفينيتي QX80 على أرقى تقنيات السيارات بعناية فائقة للتأكد من أن كل ميزة تقنية في هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تمثل عامل تمكين للاستمتاع بقيادة متطورة للغاية. ويمكنك الاستفادة من هذا العرض الخاص طوال شهر أكتوبر.

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