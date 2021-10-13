«لكزس» تكشف عن «LX» الجديدة كلياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت لكزس اليوم عن العرض العالمي الأول لسيارتها الجديدة LX في السعودية والإمارات، باعتبارها ثاني طرازات الجيل الجديد من سيارات العلامة بعد سيارة NX، ويتاح حالياً مقطع فيديو العرض الأول للسيارة للمشاهدة على شبكة الإنترنت، وتجسد سيارة LX الجديدة التزام العلامة بمواكبة احتياجات عملائها وأنماط حياتهم المتغيرة، ومن المقرر طرحها للبيع في اليابان اعتباراً من بداية عام 2022.

وتلتزم لكزس منذ تأسيسها في عام 1989 بروح الابتكار، حيث تواصل جهودها لمعالجة التحديات المرتبطة بتقديم أحدث التقنيات والقيمة العالية لعملائها، وحظيت سيارة LX منذ إطلاقها في 1996 بإقبال واسع، بصفتها سيارة لكزس الرائدة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، بفضل مزاياها المتمثلة بالجودة العالية، وتجارب قيادتها المريحة وعالية الأداء، التي تتيح لها تحمل جميع أنواع التضاريس والطرقات في مختلف أنحاء العالم، ونجحت لكزس بمواكبة هذه المعايير الرفيعة، من خلال الارتقاء بالمفاهيم الأساسية لسيارة LX والمتمثلة في: «الموثوقية» و«قدرة التحمل» و«الأداء العالي في القيادة على الطرقات الوعرة».

وحققت سيارات LX بنهاية شهر أغسطس 2021 إجمالي مبيعات بلغ نحو 500 ألف وحدة في أكثر من 50 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء العالم.

وتم تصميم سيارة LX الجديدة خصيصاً لتمنح ركابها أرقى مستويات الراحة، وإثراء تجاربهم في مختلف أنماط الحياة، وتحافظ السيارة على الهيكل الأساسي لهذا الطراز، لضمان أفضل مستويات الموثوقية والقدرة على التحمل والأداء العالي أثناء القيادة، مع تجديد خصائصها الرئيسية من خلال اعتماد منصة GA-F الهندسية الجديدة لخفض وزن السيارة بنحو 200 كيلوجرام، وبناء هيكل قوي تم تطويره استناداً إلى أحدث التقنيات الرقمية.

وتتوفر سيارات LX الجديدة بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.5 لترات وعزم دوران عالٍ ومزود بشاحن توربيني مزدوج، كما تم تزويد السيارة بنظام التحكم الإلكتروني بالمكابح (ECB) ونظام التوجيه الإلكتروني (EPS) لضمان حصول العملاء على أرقى تجارب القيادة الفريدة من لكزس على الطرقات الممهدة والوعرة.

وتسهم هذه الابتكارات، إلى جانب اعتماد نوعين من المحركات الجديدة، في تحسين معايير الأداء البيئي، وخفض معدلات الانبعاثات السنوية من غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20% عند استخدام السيارة على أساس تراكمي عالمي بالمقارنة مع الطراز السابق، والمساهمة في بناء مجتمع حيادي الكربون.

وسعياً لتعزيز مستويات الأمان والراحة في تجارب القيادة على الطرقات الوعرة، تم تزويد السيارة بلوحة عدادات تضم أول لوحة عرض مزدوجة من لكزس، وتتكون من شاشتي عرض، إحداهما علوية بقياس 12.3 «إنش»، والثانية بقياس 7 «إنش» في أسفل لوحة العدادات، بالإضافة إلى خاصية العرض الخلفي تحت أرضية السيارة، الأولى من نوعها في العالم، والتي تعرض المنطقة تحت القسم الخلفي للسيارة.

وتمتاز إصدارات سيارة LX الجديدة بطابعها المخصص، والذي يشمل فئة VIP المخصصة لكبار الشخصيات، والتي تنفرد بتصميمها الذي يضم أربعة مقاعد مستقلة لتوفير أفضل تجارب الركوب الآمنة على جميع أنواع الطرقات؛ وفئة F Sprot الرياضية، التي تتيح للعملاء الاستمتاع بأنماط القيادة الرياضية على الطرقات الممهدة.

ويجسد تصميم السيارة السعي الحثيث لدمج المظهر الأنيق مع الأداء الرياضي الفائق (وهي رؤية التصميم التي بدأت مع سيارة NX)، وتقديم تناسب مثالي من خلال المزج بين الإتقان والقوة والحضور، الذي يليق بسيارة رياضية رائدة ومتعددة الاستعمالات. وتشمل التقنيات الأخرى للسيارة أول زر تشغيل يستخدم نظام المصادقة ببصمة الإصبع من لكزس، والذي يسهم بخفض مخاطر السرقة.

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