«جي إس 8» الفخامة بأسعار منافسة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة «قرقاش جي إيه سي موتور» الطراز الجديد «جي إس 8» لعام 2021 في أسواق الإمارات، التي تأتي بفخامة تنافس الكبار وبسعر منافس يجعل منها الخيار الأفضل بين المتعاملين.

وانطلقت شركة «جي إيه سي موتور» في عام 2008 وهي إحدى شركات مجموعة «جي إيه سي»، التي تتخذ من مدينة جوانزو الصينية مقراً لها، واستطاعت خلال ثلاثة أعوام فقط، من الاستحواذ على النسبة الأكبر من نمو مبيعات السيارات في الصين وانتقلت بعد ذلك لتغزو أسواق العالم محققةً أرقام مبيعات مميزة، مستفيدةً من خبرة شركتها الأم في صناعة السيارات للعديد من العلامات التجارية مثل هوندا، ميتسوبيشي، تويوتا، فيات، وشاحنات هينو، وجيب وكرايسلر، وحجزت لها مكانة متميزة في أسواق الإمارات بفضل جودة سياراتها.

كما تعد «جي إيه سي موتور» إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات، إذ صنفت بأنها الشركة الأكثر نمواً في الصين حاصدةً للعديد من الجوائز في السنوات الأخيرة وأبرزها جائزة (JD Power) كأفضل علامة صينية في الجودة والتكنولوجيا المتقدمة لثماني سنوات متتالية 2013-2020. كما صنفت «جي إيه سي موتورز» للسنة الثالثة على التوالي في المقدمة كواحدة من أكبر مصانع السيارات في العالم حسب مجلة «فورتشن» ضمن أفضل 500 علامة تجارية.

فرادة

وبالنسبة لتصميم السيارة نجد أنه غير تقليدي تماماً، خاصة عند مقارنته بالمركبات الأخرى في هذا القطاع، حيث يلفت الانتباه في البداية زوج المصابيح الأمامية وهو نفس الشئ لمؤخرة السيارة، كما تعد السيارة أكثر تطوراً من سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم الشهيرة حيث إنها ذات شكل رياضي أكثر صلابة.

وتعتبر مقصورة هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات واحدة من أفضل المقصورات في فئتها بسهولة. فبدلاً من التصميم الداخلي المعتاد، تزين مجموعة كبيرة من الجلد الأبيض والمواد ذات الملمس الناعم الجزء الداخلي من طراز «GS8»، وهو أمر ممتع إلى حد كبير.

ومن الصعب العثور على أشياء تشكو منها داخل (GS8)، فهناك مساحة أكثر من كافية حتى في الصف الثالث، ولا يمثل تحميل البضائع مشكلة أيضًا لأن المقاعد الموجودة في الصف المذكور تطوى بشكل مسطح. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بخاصية التحكم في المناخ من ثلاث مناطق، لذلك سيكون الركاب مرتاحين أينما كانوا.

أداء

وبالنسبة للأداء، يوجد تحت غطاء المحرك ماكينة رباعية الأسطوانات بسعة 2.0 ليتر تولد 199 حصانًا و320 نيوتن متر من عزم الدوران. ويتم تزاوج هذا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات (مع الوضع اليدوي) يرسل الطاقة إلى العجلات الأمامية. ويمكن القول بأنه محرك قوي يعمل على إخراج GS8 من نقطة البداية بسرعة كبيرة، ويستمر الشعور بالقوة عندما يتم الانطلاق بسرعات أعلى على طول الطريق السريع.

وفيما يتعلق بالاقتصاد في استهلاك الوقود، تستهلك السيارة حوالي 8-9 كيلومترات في طرقات المدينة و11 كيلومتراً لكل لتر على الطريق السريع. أما بالنسبة لعزل الصوت في المقصورة فهو جيد إلى حد كبير.

وتحتوي السيارة على نظام معلومات ترفيهي مقترن بمجموعة من مكبرات الصوت أعلى من المتوسط​​، ونظام تثبيت السرعة، ومساحات استشعار المطر، والمصابيح الأمامية التلقائية. وهناك ثلاث مناطق للتحكم في المناخ والتي ستثبت أنها رائعة خاصة في أيام الصيف.

مكانة

يذكر أن مجموعة قرقاش تحتل منذ تأسيسها عام 1918 مكانة رائدة في عالم الأعمال، حيث تشمل أنشطتها التجارية المتنوعة قطاع السيارات والعقارات والاستثمارات. كما نجحت في استقطاب علامات تجارية عالمية رائدة في قطاع السيارات إلى الإمارات العربية المتحدة مثل «مرسيدس-بنز» و«ألفا روميو» و«جي إيه سي موتور» و«سيكست» الشركة العالمية لتأجير السيارات، بالإضافة إلى منتجات زيوت التشحيم الصناعية ومعدات البناء وأنظمة الطاقة. ويقدم قطاع الاستثمار بالمجموعة الذي تأسس عام 1998 خدمات مالية متميزة، بينما يوفر قطاع العقارات مساعدته المتخصصة لمتعامليه في إدارة الممتلكات السكنية والتجارية والصناعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز