«تروفيو» تكرّس هوية «مازيراتي» الإيطالية

المصدر: دبي - البيان

كتبت «مازيراتي» فصلاً جديداً من النجاح في مسيرتها مع توسيع مجموعة «تروفيو». فعقب إطلاقها «ليڤانتي تروفيو»، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات فائقة القوة والتميز في عام 2018، تطرح «مازيراتي» اليوم سيارتي «كواتروبورتيه تروفيو» و«جيبلي تروفيو» بتصميم يجمع ذروة الفخامة والأداء الرياضي الفائق.

وتكريساً لهوية «مازيراتي» الإيطالية الأصيلة؛ تم اختيار ألوان العلم الإيطالي لإطلاق مجموعة «تروفيو» الجديدة: حيث ستكون «كواتروبورتيه» باللون الأخضر، و«ليڤانتي» باللون الأبيض، و«جيبلي» باللون الأحمر، مع لمسات الكروم والحمراء اللامعة لتمنح المجموعة مظهراً ينبض بالجرأة والتألق.

وتعيد «مازيراتي» ترجمة مفهوم سياراتها السيدان عبر تزويدها بمحرك من 8 أسطوانات، حيث تحتضن سيارتا «جيبلي تروفيو» و«كواتروبورتيه تروفيو» محركاً توربيناً مزدوجاً من 8 أسطوانات وبسعة 3.8 ليترات، يمدهما بقوة تعادل 580 حصاناً مع 6250 دورة في الدقيقة وعزم دوران 730 نيوتن متر.

قوة خارقة

وقد تم تصنيع هذا المحرك، الذي سبق وأثبت قوته الخارقة مع سيارة «ليڤانتي تروفيو»، في مصنع «فيراري» بمدينة مارانيلو وفقاً لمواصفات «مازيراتي»، حيث جرى تعديله وتطويره لتحقيق أداء مذهل يماثل سيارات سيدان ذات المحرك الخلفي. ورغم استخدامه للمرة الأولى في سيارة «جيبلي»، إلا أنه قد جرى استخدام هذا المحرك ثماني الأسطوانات سابقاً على سيارة «كواتروبورتيه GTS» في نسخته بقوة 530 حصاناً. وتحتضن اليوم سيارات «جيبلي»، و«كواتروبورتيه» و«ليڤانتي» من مجموعة «تروفيو» الجديدة نسخة المحرك بقوة 580 حصاناً، الذي يمتثل بشكل كامل لمعايير كفاءة استخدام الوقود والانبعاثات.

وتفخر سيارتا «جيبلي تروفيو» و«كواتروبورتيه تروفيو» بكونهما سيارتا سيدان مازيراتي الأسرع على الإطلاق؛ مع سرعة قصوى تعادل 326 كيلومتراً في الساعة، في حين تبلغ السرعة القصوى لسيارة «ليڤانتي تروفيو» 302 كيلومتر في الساعة.

تحكّم كامل

وتتمتع السيارتين -مثل سابقتهما «ليڤانتي تروفيو»- بميزة التحكم المتكامل في المركبات مع إعدادات مخصصة لتضمن ديناميكات قيادة محسّنة، وتعزيز تقنيات السلامة، والمزيد من الأداء الفائق. كما تشتمل سيارات سيدان هذه على مفتاح (Corsa)، الذي يقوم بتفعيل نمط القيادة الرياضي في السيارة، إلى جانب ميزة (Launch Control)، التي ظهرت للمرة الأولى في سيارة «ليڤانتي تروفيو»، لتطلق العنان لقوة المحرك القصوى وتمنح السائق أداءً خارقاً مع تجربة قيادة «مازيراتي» الأصيلة.

مظهر متميز

في حين أن أكثر ما يميز سيارات «مازيراتي» هو صوت محركها، تتمتع مجموعة «تروفيو» اليوم، بمظهر أكثر تميزاً بفضل لمساتها التصميمية الرائعة التي تضفي على هذه الطرازات عالية الأداء مزيداً من التألق. ويشمل ذلك الشبكة الأمامية ذات الخطوط العمودية المزدوجة السوداء، مع ألياف الكربون التي تزين حواف فتحات التهوية الأمامية والناشر الخلفي لتعطي انطباعاً أكثر جرأة.

تشطيبات حمراء

وتمتاز كامل مجموعة «تروفيو» بتشطيبات حمراء اللون تظهر على أسفل فتحات التهوية الجانبية ورمز الصاعقة في علامة الرمح الثلاثي الشعب على الدعائم الطولية والخلفية (C-pillars). وتجلت التغييرات الأبرز في خلفية السيارة، مع تصميم جديد لمجموعات الإضاءة الخلفية وفق شكل منحني مستوحى من سيارتي (3200 GT) و«ألفييري». كما خضع غطاء المحرك في سيارة جيبلي تروفيو لتعديلات تصميمية، مع إضافة فتحتي تهوية بتصميم جريء لتعزيز التهوية، كما في سيارة «ليڤانتي تروفيو».

وتم تزويد سيارتي «جيبلي» و«كوارتوبورتيه» بعجلات «أوريوني» مصنوعة من الألمنيوم بقياس 21 بوصة، في حين حصلت سيارة «ليڤانتي تروفيو» على عجلات «أوريوني» بقياس 22 بوصة.

سمات فريدة

وتتواصل سمات «تروفيو» الفريدة في المقصورة الداخلية، حيث تضم لوحة القيادة الجديدة مع واجهة استخدام فريدة تعمل عند بدء تشغيل السيارة، كما تحمل مساند الرأس شعار «تروفيو» مع بروز الاسم بشكل ناتئ ثلاثي الأبعاد. وينسحب هذا الأسلوب الحصري الرفيع كذلك على داخلية السيارة المصنوع من جلد (Pieno Fiore) الطبيعي. وتطور نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) ليشمل وظائف جديدة. وبفضل نظام مساعد القيادة النشط، بات يمكن تشغيل وظيفة القيادة المساعدة الآن في شوارع المدن والطرق السريعة على حد سواء.

تقنيات جديدة

فيما تم إدخال تقنيات جديدة في نظام مساعد مازيراتي الذكي (MIA) مع استخدام شاشة وسائط متعددة عالية الدقة بقياس أكبر قدره 10.1 إنشات في سيارتي «جيبلي تروفيو» و«كواتروبورتيه تروفيو». أمّا سيارة «ليڤانتي»، فما زالت تحتفظ بشاشة قياس 8.4 إنشات مع إمكانات مطورة لناحية الدقة والرسوميات. علاوة على ذلك، وبفضل برنامج (Maserati Connect)، تمتلك مجموعة «تروفيو» الآن قدرات اتصال عالية مع مجموعة كاملة من الخدمات التي تسهّل استخدامها.

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